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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن توجيه روسيا ضربة ساحقة لـ الجيش الأوكراني

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الجيش الروسي يستخدم قذائف مدفعية خاصة، مما يوجه ضربة ساحقة لـ الجيش الأوكراني.

وقال ريتر: “الطريقة التي يستخدمها الروس ذكية للغاية… الجيش الروسي يستخدم قذائف مدفعية خاصة قادرة على إنشاء حقول ألغام جديدة عن بعد، بعد أن أزالها الأوكرانيون”.

وأضاف: “وجه ضربة ساحقة للقوات المسلحة التي تحاول اختراق الدفاع الروسي أثناء الهجوم”.

وأوضح ريتر: “روسيا تستخدمها بشكل فعال للغاية لإنشاء هذه الخطوط الدفاعية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ريتر، إن الجيش الأوكراني يخرب الأسلحة والمعدات التي قدمها الغرب حتى لا يخوض معركة.

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وقال ريتر: "دفع الروس مكافأة مقابل كل دبابة تم تدميرها… الرجل الذي هدم أول دبابة ليوبارد حصل على مليون روبل مقابل تدميرها! والآن كل روسي في الصفوف الأمامية يبحث عن هذه الدبابة”.

وأضاف أن الجميع يستدير في اتجاه الدبابات الغربية ويبدأ في إطلاق النار عليها بكل الأسلحة المتاحة.

وأوضح ريتر: “لذلك، فإن أولئك الذين يقودون دبابة ليوبارد يعبرون في حقول الألغام لتفجير الدبابة عن قصد".

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