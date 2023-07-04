بوتين يؤكد دعم روسيا لمسودة إعلان نيودلهي لمنظمة شنغهاي للتعاون

أعلن رئيس روسيا فلاديمير بوتين اليوم، الثلاثاء، دعم بلاده لمسودة إعلان نيودلهي لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تسعى لمزيد من التفاعل بين الدول الأعضاء في المنظمة.

وقال بوتين - خلال اجتماع القمة الافتراضي عبر الفيديو وفقا لما أوردته وكالة أنباء “تاس” الروسية - إن "روسيا تدعم مسودة إعلان نيودلهي لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تحدد أهداف وغايات نحو المزيد من التطور العالمي لتفاعلنا وتعكس النهج الموحدة للقضايا الدولية الملحة".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في أفغانستان لا يزال متوترا، مشددا على ضرورة إيلاء منظمة شنغهاي للتعاون لاهتمام خاص بذلك الملف.

وأضاف بوتين أن "الوضع في أفغانستان هو محور اهتمام منظمة شنغهاي للتعاون، وتحدث الزملاء للتو عن الوضع هناك، ولكن للأسف، التوتر لا يزال قائما هناك"، وفقا لوكالة أنباء “تاس” الروسية.

كما شدد الرئيس الروسي على ضرورة أن تكون جهود مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف، ومكافحة تهريب المخدرات، ومحاربة تشكيلات العصابات، من أولويات منظمة شنغهاي للتعاون.

وتابع: "أود أن أشير إلى الاقتراح الروسي بشأن تحويل المنظمة الإقليمية لمكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة شنغهاي للتعاون إلى مركز متعدد الأغراض يستجيب لمجموعة كاملة من التهديدات الأمنية".

وأعرب الرئيس الروسي عن شكره لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لتنظيم القمة، مشيدا برئاسة الهند لمنظمة شنغهاي للتعاون، مشددا على أن "تنفيذ حزمة كبيرة من القرارات المعدة لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون سيقدم بلا شك مساهمة كبيرة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية داخل المنظمة".

في السياق نفسه، دعا بوتين الشباب من دول المنظمة للمشاركة في المهرجان العالمي للشباب المقرر عقده مارس 2024 في مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود.

وقال: "أود أن أشير إلى أن سوتشي ستستضيف المهرجان العالمي للشباب في الفترة من 1 إلى 7 مارس 2024 وسيكون أكبر حدث دولي للشباب يجمع بين الشباب النشطين والمشاركين من جميع أنحاء العالم".

وأضاف أنه من المتوقع أن يشارك في المهرجان أكثر من 20 ألف شخص من أكثر من 180 دولة.

ووفقا لبوتين، فإن "المهرجان سيتيح فرصا كبيرة لإقامة علاقات مباشرة بين الشباب ومناقشات غير رسمية وودية خالية من الحواجز الأيديولوجية والسياسية، فضلا عن التحيزات العرقية والدينية والتواصل الذي يوحد جيل الشباب حول العالم"، مختتما كلمته بقوله: "يسعدنا الترحيب بوفود منظمة شنغهاي للتعاون في المهرجان العالمي للشباب والصداقة".

وتستضيف الهند اليوم افتراضيا قمة منظمة شنغهاي للتعاون، والتي ترأسها رئيس الوزراء ناريندرا مودي وبمشاركة الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتأسست منظمة شنجهاي للتعاون في 15 يونيو 2001، وتضم المنظمة 8 دول، روسيا وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان كدول مؤسسة وأيضًا الهند وباكستان اللتان انضمتا إلى المنظمة في عام 2017.



