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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من روسيا بشأن التوترات بين فلسطين وإسرائيل في جنين

روسيا
روسيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن موسكو تدعو إلى تخفيف حدة التوترات وإقامة عملية تفاوض بين إسرائيل وفلسطين بشأن الوضع في جنين، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها بعد اتصال هاتفي بين نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الرئاسي الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف، وعضو المكتب السياسي لـ حماس موسى أبو مرزوق، أن الجانبين ناقشا الوضع في الأراضي الفلسطينية بسبب التصعيد المفاجئ للأوضاع حول مدينة جنين بـ الضفة الغربية نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية.

وخلال البيان، أكدت روسيا على موقفها الأساسي المؤيد لتهدئة التوترات وإقامة عملية تفاوض من أجل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس الأسس القانونية الدولية المعروفة.

كما أعلن الجانبان استعدادهما لمواصلة العمل بنشاط من أجل تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك عن طريق تكثيف الجهود الجماعية لـ روسيا وجامعة الدول العربية ومجموعة دول الشرق الأوسط المعنية بملف التسوية في الشرق الأوسط.

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