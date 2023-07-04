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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب رئيس بلدية جنين: ما تفعله إسرائيل جريمة يجب أن تعاقب عليها

الإحتلال الإسرائيلي
الإحتلال الإسرائيلي

قال محمد جرار نائب رئيس بلدية جنين بالضفة الغربية، إنّ العمليات الإسرائيلية مازالت مستمرة في منطقة مخيم جنين وبعض أطراف المدينة وأحيائها، لافتًا إلى أن إسرائيل بدأت العملية العسكرية في منطقة مكتظة بالسكان، بواقع 15 ألف ساكن في الكيلو متر المربع الواحد، ولم توجه إنذارا واحدا للمدنيين.

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وأضاف "جرار" في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هذه العملية تتم في منطقة مدنية بامتياز وليس فيها أية معسكرات أو تجمعات، ولا توجد أي مظاهر عسكرية مسلحة واضحة، وما فعلته إسرائيل يمثل خرقاً واضح وفاضحاً للقانون الدولي، وجريمة يجب أن تعاقب عليها".

وتابع نائب رئيس بلدية جنين: "إسرائيل نفذت عملية مباغتة في منطقة مكتظة بالمدنيين، و99% من الإصابات والجرحى والشهداء كانوا مدنيين، وتحرك الآليات العسكرية في جنين مازال مستمرا حيث تجوب الآليات الشوارع".

وواصل، أن المؤسسات المدنية في جنين تعاملت أمس مع حالة كارثية، حيث تم إجلاء 3500 مواطن ليلا بينهم أطفال ونساءً وشيوخ، وكانت العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة حتى أثناء فترة الإجلاء.
 

الخارجية الأمريكية العمليات العسكرية القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية قوات الاحتلال مخيم جنين

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