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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الخارجية الأمريكية على تصاعد الأحداث في مخيم جنين

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الأحداث التي وقعت في جنين، اليوم الثلاثاء، تؤكد الحاجة لعمل قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية معا.

وأضافت الخارجية الأمريكية- وفقا لتعليق نشرته حول واقعة اقتحام الاحتلال لمخيم جنين، في أكبر عملية توغل بالضفة الغربية- أنه من الضروري اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة؛ لمنع الخسائر في أرواح المدنيين.

وأيدت الخارجية الأمريكية، دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن شعبها، ضد حماس والجهاد والجماعات الإرهابية الأخرى، وفقا لما أعلنته.

وأكدت الخارجية الأمريكية، اطلاعها على التقارير المتعلقة بأحداث الضفة الغربية، ومراقبتها للوضع عن كثب.

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