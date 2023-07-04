أول تعليق من الخارجية الأمريكية على تصاعد الأحداث في مخيم جنين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الأحداث التي وقعت في جنين، اليوم الثلاثاء، تؤكد الحاجة لعمل قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية معا.

وأضافت الخارجية الأمريكية- وفقا لتعليق نشرته حول واقعة اقتحام الاحتلال لمخيم جنين، في أكبر عملية توغل بالضفة الغربية- أنه من الضروري اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة؛ لمنع الخسائر في أرواح المدنيين.

وأيدت الخارجية الأمريكية، دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن شعبها، ضد حماس والجهاد والجماعات الإرهابية الأخرى، وفقا لما أعلنته.

وأكدت الخارجية الأمريكية، اطلاعها على التقارير المتعلقة بأحداث الضفة الغربية، ومراقبتها للوضع عن كثب.