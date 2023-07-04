قوات الاحتلال تنفذ عمليات اعتقال بمحيط مخيم جنين وسط تجدد الاشتباكات

نفذت القوات الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، عمليات اعتقال بمحيط مخيم جنين وسط تجدد الاشتباكات في مخيم جنين ودخول تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى المخيم

وحلقت طائرات إسرائيلية تحلق بسماء جنين قبيل بدء المرحلة الثانية من عملية المخيم وداهمت القوات الإسرائيلية مناطق سكنية في مخيم جنين

وقصفت القوات الإسرائيلية مدينة جنين بضربات بطائرات مسيرة يوم الاثنين في واحدة من أكبر العمليات في الضفة الغربية منذ 20 عاما ، مما أسفر عن مقتل ثمانية فلسطينيين على الأقل واشترك مئات الجنود في معارك متفرقة بالأسلحة النارية استمرت حتى المساء.

وسمع دوي إطلاق نار وانفجارات على مدار اليوم مع استمرار الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلين من كتائب جنين المكونة من جماعات مسلحة متمركزة في مخيم اللاجئين المكتظ بالمدينة.