مبرمج ومستمر.. بوليفيا تطالب إسرائيل بوقف عدوانها الوحشي على جنين ومخيمها

أعربت بوليفيا، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة للعملية العسكرية والقصف الوحشي الإسرائيلي ضد مخيم ومدينة جنين، والذي أودى بحياة عشرة فلسطينيين، إضافة لأكثر من 100 جريح.

وقالت الخارجية البوليفية، في بيان اليوم الثلاثاء، "إن هذه المأساة هي نتيجة عدوان مبرمج ومستمر من قبل قوات الاحتلال على مدى 75 عاما، منتهكة حقوق الإنسان".

وطالبت بوليفيا، قوة الاحتلال بوقف جميع أعمالها العدوانية وعدم استعمال القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينين وأملاكهم والأماكن المقدسة، وأن تلتزم بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأعربت بوليفيا عن أسفها لعدم نيل الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وحقه في تقرير مصيرة واستقلاله وسيادته الوطنية وعودة اللاجئين لديارهم وأراضيهم، رغم العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو لذلك.

وأكدت الوزارة على أن قوة الاحتلال تتجاهل عمدا مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية.

ودعت بوليفيا "الدول المحبة والمروجة لثقافة السلام إلى بذل كافة الجهود الدولية لإيجاد حل عادل للدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الحرة ذات السيادة على أراضيها على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة".