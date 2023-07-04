بيان عاجل من الرئيس الشيشاني بشأن ضرب صحفية ومحام في روسيا

أصدر الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، تعليمات لوكالات إنفاذ القانون في الشيشان بتحديد هوية مهاجمي الصحفية يلينا ميلاشينا والمحامي ألكسندر نيموف، اللذين تعرضا للهجوم والضرب المبرح في منطقة جروزني اليوم الثلاثاء.

وقال "قديروف"، عبر تطبيق "تليجرام"، "سنقوم بتصحيح الأمر، لقد أصدرت تعليماتي للجهات المختصة ببذل كل جهد للتعرف على المهاجمين، وبدأت الوكالات العمل فور تلقي بلاغ بالحادثة".

وتم نقل ميلاشينا ونيموف إلى مستشفى في منطقة أوسيتيا الشمالية بجنوب روسيا.

وتواصلت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا مع لجنة التحقيق الشيشانية ووزارة الداخلية ومكتب المدعي العام في الشيشان لمعرفة التفاصيل فيما يتعلق بالهجوم على الصحفية والمحامي.

ومن جانبه، وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الحادث بأنه هجوم خطير للغاية يتطلب إجراءً قوياً للغاية، لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلع على الهجوم.