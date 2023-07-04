حرمته من أهم الأسلحة.. روسيا توجه ضربة قوية لـ الجيش الأوكراني

قال موقع “بيزنس إنسايدر”، إن الجيش الروسي يقوم بشكل فعال بالتشويش علي القنابل الغربية الذكية التي يستخدمها الجيش الأوكراني.

وأوضح الموقع أنه "من المحتمل جدا أن المشكلة تكمن في قوة إشارة التشويش التي يستخدمها الروس".

وأضاف الموقع: “انه بفضل أنظمة الحرب الإلكترونية، فإن الجيش الروسي قادر على إغراق إشارة نظام التوجيه لتحديد المواقع من الأقمار الصناعية للقنابل الجوية، لهذا السبب لم يعد بإمكان الجيش الأوكراني الاعتماد على أي أسلحة "ذكية" لضرب أهدافهم”.

وأشار إلى أن جهود روسيا لمكافحة نظام تحديد المواقع هي جزء من حملة حرب إلكترونية واسعة النطاق، وهو ما يعطل أيضا الاتصالات اللاسلكية للقوات الأوكرانية وعمل الطائرات المسيرة.