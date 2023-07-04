معارك طاحنة.. أوكرانيا تعلن تقدم قواتها جنوب مدينة باخموت

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا تواصل تحقيق مكاسب جنوب باخموت بينما تواجه مقاومة شديدة في شمال المدينة الاستراتيجية.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قالت ماليار، إن “روسيا تلقي بكل قواتها في محاولة لوقف تقدم كييف في المنطقة”، مضيفة أن “جنود موسكو يدفعون في اتجاه ليمان وسفاتوف وباخموت، وقد أقاموا دفاعا من ثلاثة مستويات في تلك المناطق للحصول على موطئ قدم”.

وليمان وسفاتور هما مدينتان شمال باخموت في شرق أوكرانيا.

بدورها، قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، في تحديثها اليومي، إن أوكرانيا تعزز مواقعها حول باخموت.

وأضافت: “يواصل الجنود الأوكرانيون القيام بعمليات هجومية إلى الجنوب والشمال من باخموت ويعززون على الخطوط التي تحققت”.

ولم تعلن ماليار ولا هيئة الأركان العامة الأوكرانية عن أي تقدم على طول الجبهة الجنوبية، حيث يواجه الهجوم المضاد الأوكراني مقاومة شديدة.