عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان مقلق من المستشار الألماني بشأن نهاية حرب أوكرانيا

المستشار الألماني
المستشار الألماني

دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، إلي الاستعداد لصراع طويل الأمد في أوكرانيا.

وقال شولتس، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الروماني، مارسيل سيولاكو، حول تزويد محتمل لكييف بذخائر عنقودية: "لا أعتقد أنه من المنطقي التعليق على هذه الأشياء. على أي حال، أعلم أن جميع القرارات التي تعدها الحكومة الأمريكية لا تتعارض مع القواعد الدولية التي اتفقنا عليها جميعا فيما بيننا”.

وأوضح المستشار الألماني، أن “الولايات المتحدة تلتزم بالمعايير الدولية عند توريد الأسلحة إلى أوكرانيا”.

وفي وقت سابق، قال شولتس، إن أوكرانيا لن تكون قادرة على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” أثناء الحرب.

بيان مفاجئ .. شولتس يكشف حقيقة اقتراب أوكرانيا من الانضمام لـ الناتو

شولتس: لا توجد مؤشرات لاندلاع أعمال شغب في ألمانيا مثل فرنسا

وفي مقابلة مع قناة “ARD” الألمانية، قال شولتس:" هناك شيء واحد واضح تماما، وأوكرانيا تعرف ذلك وقد قيل عدة مرات: خلال الحرب، لا يمكن أن يحدث الانضمام إلى تحالفنا على الإطلاق".

وأشار المستشار الألماني، إلى أن شرط العضوية في حلف شمال الأطلسي “الناتو” هو عدم التورط في أي صراعات.
 

المستشار الألماني شولتس أوكرانيا كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف “بانون”| كولر يطيح بلاعب جديد من الأهلي.. قائمة الراحلين أحدهم بـ8 ملايين دولار

الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

باى باى ميدو والغندور .. قرار عاجل فى الزمالك يثير الدهشة قبل نهاية الموسم

الجماهير مش هتزعل.. شوبير: نجم الأهلي قد ينضم للزمالك بطلب أوسوريو

شوبير يفجر مفاجأة لجماهير القلعة الحمراء

موضوعات متعلقة

قرار صادم من الغرب يحطم آمال الجيش الأوكراني في مواجهة روسيا.. تفاصيل

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنهاية تعاملات اليوم

السعودية.. الكشف عن تأثر 5 دول عربية بالسحب الممطرة في يوليو وأغسطس

جريمة مروعة في الجزائر.. رجل ينهى حياة زوجته وجارته وينتحر |تفاصيل

تطور خطير.. روسيا تعلن تورط أمريكا والناتو في الهجوم بمسيرات على موسكو

روسيا تغير قواعد اللعبة.. تحذير عاجل من ضابط مخابرات أمريكي للغرب

الصبر نفد.. توتر كبير في الغرب بسبب الهجوم الأوكراني المضاد

بيان عاجل من السعودية بشأن استمرار العدوان الإسرائيلي على جنين

ترشيحاتنا

مصر تعين سفيرا جديدا لدى أنقرة.. من هو الدبلوماسي عمرو الحمامي؟| بروفايل

تفوق قدرتكم.. ضابط مخابرات أمريكي يصدم الغرب بتصريحات خطيرة عن الأسلحة الروسية

الشوط الأول.. المنتخب الأولمبي يتفوق على غينيا بهدف وتألق حمزة علاء

حكم الامتناع عن دفع مؤخر الصداق بسبب إخفاء مرض الزوجة .. دار الإفتاء ترد

زيزو يفتتح التهديف للزمالك أمام المقاولون في كأس مصر

أنوشكا: علاء عبد الخالق كان يحب كل الناس وطيب لأبعد الحدود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير لهؤلاء الأشخاص من تناول الآيس كريم.. هل أنت منهم ؟

4 أعراض شائعة تدل على الإصابة بالسرطان.. اعرفها

ألوان وأنواع الكدمات على الجلد.. أهم الأسباب

ظهرت فى بعض الدول.. كيف تنتقل عدوى الجمرة الخبيثة؟ ومتى تصبح قاتلة؟

فيديو

جوّز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة المطرب الراحل علاء عبد الخالق «فيديوجراف»

هل وصل سمك القرش العين السخنة ؟ | اعرف الحكاية

لا أحد فوق القانون .. التفاصيل الكاملة لحادث صيدلانية مدينتي

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ