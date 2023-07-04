إعلان مقلق من المستشار الألماني بشأن نهاية حرب أوكرانيا

دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، إلي الاستعداد لصراع طويل الأمد في أوكرانيا.

وقال شولتس، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الروماني، مارسيل سيولاكو، حول تزويد محتمل لكييف بذخائر عنقودية: "لا أعتقد أنه من المنطقي التعليق على هذه الأشياء. على أي حال، أعلم أن جميع القرارات التي تعدها الحكومة الأمريكية لا تتعارض مع القواعد الدولية التي اتفقنا عليها جميعا فيما بيننا”.

وأوضح المستشار الألماني، أن “الولايات المتحدة تلتزم بالمعايير الدولية عند توريد الأسلحة إلى أوكرانيا”.

وفي وقت سابق، قال شولتس، إن أوكرانيا لن تكون قادرة على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” أثناء الحرب.

وفي مقابلة مع قناة “ARD” الألمانية، قال شولتس:" هناك شيء واحد واضح تماما، وأوكرانيا تعرف ذلك وقد قيل عدة مرات: خلال الحرب، لا يمكن أن يحدث الانضمام إلى تحالفنا على الإطلاق".

وأشار المستشار الألماني، إلى أن شرط العضوية في حلف شمال الأطلسي “الناتو” هو عدم التورط في أي صراعات.

