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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شولتس: لا توجد مؤشرات لاندلاع أعمال شغب في ألمانيا مثل فرنسا

المستشار الألماني
المستشار الألماني

 قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الأحد، إنه لا توجد مؤشرات عن إمكانية اندلاع أعمال شغب في ألمانيا، مثلما يحدث في فرنسا خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف المستشار الألماني في تصريحات إعلامية، أنه لا توجد مؤشرات على القيام بأعمال شغب في ألمانيا مثل ما حدثت في فرنسا.

 

وأوضح شولتس أن ما وصفهم بـ أحزاب المزاج السيئ قد أخبرتنا أنه من المتوقع أن يكون هناك شتاء غضب وخريف غضب، لكن لم يحدث ذلك لأننا فعلنا الكثير للتخفيف من العواقب المرتبطة بارتفاع تكلفة إمدادات الطاقة من جميع أنحاء العالم إلى ألمانيا، كما بذلنا، بسرعة، كل جهد ممكن لضمان إمدادات الطاقة.

 

وتابع: "لذلك لا أعتقد أن ذلك سيحدث"، كما اعتبر المستشار أن ألمانيا لديها ثقافة شراكة اجتماعية طويلة الأمد ومستقبلا اقتصاديا جيدا".

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