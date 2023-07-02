صدمة لأبطال العالم .. وفاة أشهر لاعب كمال أجسام في ألمانيا لسبب غريب

صدم خبر وفاة لاعب كمال الأجسام الألماني الأشهر جو ليندر رواد مواقع التواصل نظرا للياقته العالية وصغر سنه الذي لا يتجاوز 30 عاما.





وأعلنت صديقته نيتشا عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام أن جو ليندنر توفي بسبب تمدد الأوعية الدموية المفاجئ، وناشدت معجبيه أن يتذكروه لعمله الشاق وشخصيته الرائعة.

وقالت: “لقد كان بين ذراعي، هذا حدث بسرعة كبيرة جدًا، منذ 3 أيام ظل يقول إنه كان يعاني من ألم في رقبته”.

واكتسب جو ليندنر شهرة من خلال روتين كمال الأجسام والمحتوى الذي شاركه عبر الإنترنت مع المعجبين، بعد أن حصد حوالي 8 ملايين متابع على إنستغرام و941000 مشترك على يوتيوب.

وعاش جو ليندنر في تايلاند منذ عدة سنوات، وكان مصدرًا للمحتوى المتعلق بلعبة كمال الأجسام.

ونعاه صديقه المقرب ديزل قائلا: “أرقد بسلام يا جو ما زلت أتفقد هاتفي في انتظار ردكم حتى نتمكن من الالتقاء في صالة الألعاب الرياضية”.

وأضاف: “أنا محطم يا أخي. لقد فتحت ذراعيك لنا، وأظهرت لنا الكثير عن الحياة ووسائل التواصل الاجتماعي، “كرمك تجاهي والآخرين سيبقى معي دائمًا”.

ونجاح جو ليندنر كمؤثر عالمي في اللياقة البدنية وكمال الأجسام أسهم في حصوله على ثروة كبيرة، وبلغ صافي ثروته 800 ألف دولار تقريبًا اعتبارًا من تقديرات عام 2023.

وأثار جو لاندير موجة تعاطف وحزن عالمية بعد وفاته المفاجئة التي كشفت عنها صديقته "نيشا"، وهي أيضا لاعبة كمال أجسام.

وكان جو لاندير يعرب عن قلقه البالغ بشأن مخاطر النوبات القلبية المرتبطة بالإفراط في التدريب.

واكتسب ليندنر، المعروف أيضًا باسم "joesthetics" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" شعبية واسعة، وأصبح مصدرًا محبوبًا للمعرفة والترفيه لمجتمع اللياقة البدنية العالمي.