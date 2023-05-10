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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لا يمكن تصديقه.. فيديو يثير الجدل للاعبة كمال أجسام عمرها 27 عاما

صدى البلد

أثار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الجدل، تظهر فيه لاعبة كمال أجسام روسية أُطلق عليها  فلاديسلافا جالاجان  بسبب وجهها الجميل وجسمها العضلي بشكل لا يصدق.

وتعد عارضة اللياقة البدنية البالغة من العمر 27 عامًا والتي صعدت إلى الصدارة على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل "المزيج المثالي'' للوجه الأنثوي الجذاب والجسم العضلي المذهل.

أشارت إلى أن الناس غالبًا ما يتهمونها بتزوير صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها لتعزيز التباين بين وجهها الجميل وجسمها العضلي، لكنها تدعي أنها مجرد وراثة.

 

تعد فلاديسلافا جالاجان ليست المرأة الوحيدة في مجال كمال الأجسام التي تخلط العالم بمزيج من الوجه الجميل والجسم العضلي بشكل لا يصدق. قبل بضع سنوات كانت هناك Yeon-woo Jhi ، "Muscle Barbie" في كوريا الجنوبية.

مواقع التواصل الاجتماعي كمال أجسام للأعبة كمال أجسام

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