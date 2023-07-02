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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان مفاجئ .. شولتس يكشف حقيقة اقتراب أوكرانيا من الانضمام لـ الناتو

المستشار الألماني
المستشار الألماني

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الأحد، إن أوكرانيا لن تكون قادرة على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” أثناء الحرب.

وفي مقابلة مع قناة “ARD” الألمانية، قال شولتس:" هناك شيء واحد واضح تماما، وأوكرانيا تعرف ذلك وقد قيل عدة مرات: خلال الحرب، لا يمكن أن يحدث الانضمام إلى تحالفنا على الإطلاق".

وأشار المستشار الألماني، إلى أن شرط العضوية في حلف شمال الأطلسي “الناتو” هو عدم التورط في أي صراعات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، إن عدم انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، بعد انتهاء الحرب الروسية سيكون انتحارا.

وأكد كوليبا، أن “الطريقة الوحيدة لإغلاق الباب أمام عدوان روسيا على كييف وأوروبا هي ضم أوكرانيا إلى الناتو”.

وكان الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، قال في وقت سابق من اليوم، إن أوكرانيا ستحاول تصعيد هجومها المضاد قبل قمة الناتو في يوليو على أمل تحقيق نتائج وتلقي دعوة للانضمام إلى الكتلة، مضيفًا أنه يتوقع أيضًا موجة جديدة من التصعيد في شمال كوسوفو.

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وقال فوتشيتش للإذاعة الصربية: “الآن أتوقع هجومًا كبيرًا من أوكرانيا في اتجاهين، أحدهما في  باخموت والآخر، أكبر، في إنرجودار وميليتوبول. أعتقد أنهم أعدوا عشرات الألوية وسيخترقون الدفاعات الروسية في ذلك الجزء”.

وأضاف: “إنني لا أعمل مع أي شخص، لكنني أعتقد أن هذا سيحدث بالطبع مع عدد كبير من الضحايا”.

حلف شمال الأطلسي الناتو المستشار الألماني أوكرانيا

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