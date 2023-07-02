الناتو يتلقى ضخًا نقديًا بعد استفزاز روسيا في حرب بالوكالة بـ أوكرانيا | تقرير

تلقت منظمة حلف شمال الأطلسي دفعة معنوية كبيرة وضخًا نقديًا بعد استفزاز روسيا في حرب بالوكالة في أوكرانيا ، حيث أشار الرئيس الفرنسي ماكرون مؤخرًا إلى أن موسكو ساعدت في إحياء التحالف، وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن يتباهى بذلك بينما كانت روسيا تأمل في 'إضفاء الطابع الفنلندي على حلف شمال الأطلسي ، وحصلت على حلف شمال الأطلسي فنلندا - والسويد' بدلاً من ذلك.



ينفق التحالف أكثر من 1.3 تريليون دولار على الدفاع في عام 2023 ، ارتفاعًا من 1.2 تريليون دولار في عام 2022.



تعود الزيادة الطفيفة في نفقات الكتلة إلى ما قبل فترة طويلة من التصعيد في أوكرانيا في عام 2022 ، حيث كلف التحالف جميع الأعضاء بإنفاق 2 في المائة أو أكثر من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع في قمته لعام 2014 في ويلز في أعقاب انقلاب الميدان الأوروبي في كييف واندلاع الحرب. الأعمال العدائية في دونباس.

ينفق الناتو باستمرار على الجيش أضعاف ما ينفقه كبار خصومه

على سبيل المثال ، روسيا ، التي تقاتل في صراع بالوكالة ضد الكتلة الغربية بأكملها حيث تضخ الأخيرة كييف بأسلحة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات ، خصصت حوالي 5 تريليونات روبل ، أو 56.6 مليار دولار أمريكي ، للدفاع في عام 2023. الصين ، التي تجاوزت الاقتصاد الأمريكي في الناتج المحلي الإجمالي بالقوة الشرائية في عام 2020 ، وتواجه استفزازات منتظمة من واشنطن في بحر الصين الجنوبي وتايوان ، تنفق 1.55 تريليون يوان (حوالي 224 مليار دولار) على الدفاع في العام الحالي.

ربما تكون قد خمنت ، فإن الولايات المتحدة لديها إلى حد بعيد أكبر أثر إنفاق عسكري في التحالف الغربي ، حيث خصصت 877 مليار دولار ، أي حوالي 3 في المائة أو الناتج المحلي الإجمالي أو 12 في المائة من إجمالي الإنفاق الفيدرالي الأمريكي للدفاع.

زاد الإنفاق الدفاعي الأمريكي كل عام منذ عام 2015 بعد تراجع استمر خمس سنوات بعد أزمة العراق والأزمة الاقتصادية الأمريكية ، مع اتجاه الإنفاق نحو الارتفاع لعقود بعد انخفاض عام 1948 البالغ 9 مليارات دولار (تم تعديل حوالي 153.7 مليار دولار وفقًا للتضخم).

توصل الكونجرس مؤخرًا إلى اتفاق تاريخي للحد من الديون والذي يحدد الإنفاق الدفاعي عند 886 مليار دولار للسنة المالية 2024. لكن المشرعين من كلا الحزبين قد بدأوا بالفعل في تبادل الأفكار لإنفاق المزيد ، مثل استخدام 'الإضافات الطارئة' لأوكرانيا لأولويات البنتاغون الأخرى. أكدت المراجعة المستقلة الأخيرة للأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة في أوكرانيا خلال العام الماضي والتي أجرتها المنطقة الرمادية سهولة تحويل 'الأموال لأوكرانيا' لأشياء أخرى ، مثل الأموال النقدية لمؤسسات الفكر والرأي الأجنبية ، ووسائل الإعلام ، وحتى شركات الأسهم الخاصة.

وأدت الجهود التي بذلتها حفنة صغيرة من الجمهوريين المحافظين مثل مات جايتس ومارجوري تيلور جرين وبول جوسار وراند بول لكبح الإنفاق على الدفاع إلى وضع المشرعين في مسار تصادمي مع الصقور في حزبهم. في الأسبوع الماضي ، اتهم السناتور ليندسي جراهام جناح MAGA للحزب الجمهوري بـ 'إغراق' البحرية الأمريكية بقطع الأموال لبناء سفن جديدة ، واشتكى من أنه 'لم يكن هناك فلس واحد في [الميزانية] صفقة' للإبقاء على حرب الوكالة الأوكرانية.

وبعد الولايات المتحدة من حيث إجمالي الإنفاق هي المملكة المتحدة ، التي وضعت ما يعادل 68.5 مليار دولار للدفاع في عام 2023 ، وتعهدت بزيادة إنفاق 6 مليارات دولار أخرى على مدى العامين المقبلين ، حتى مع موازنة الدولة على شفا الركود ، وتواجه أزمة غلاء معيشية غير مسبوقة منذ السبعينيات.

ألمانيا هي ثالث أكبر منفق على الناتو ، حيث التزمت بحوالي 54.5 مليار دولار للدفاع في عام 2023 ، وتخطط لزيادة تصل إلى 10.9 مليار دولار (إلى إجمالي 60 مليار يورو) في عام 2024. وقد عانت ألمانيا ، التي هي بالفعل في حالة ركود ، من أكبر الخسائر بين الدول الأوروبية نتيجة المواجهة بين الناتو وروسيا ، وفقدان مصدر للطاقة والموارد الروسية الرخيصة لتغذية اقتصادها الصناعي الجائع ، ومواجهة هجوم إرهابي على خطوط أنابيب نورد ستريم من قبل حلفائها.

تليها فرنسا وإيطاليا وبولندا وكندا وهولندا وتركيا وإسبانيا ، التي أنفقت ما يعادل 42.8 مليار دولار و 30.3 مليار دولار و 22.5 مليار دولار و 21.4 مليار دولار و 18.1 مليار دولار و 15.9 مليار دولار و 13.1 مليار دولار على الدفاع هذا العام على التوالي. وتعهدت جميع هذه الدول تقريبًا بمزيد من الزيادات ، مستشهدة بالتهديدات الخارجية ، فضلاً عن الالتزامات تجاه الناتو.



فرنسا، التي واجهت شهورًا من الاحتجاجات المتعلقة بخطط الحكومة لرفع سن التقاعد ، وهي الآن مشتعلة بعد إطلاق الشرطة النار على مراهق خارج باريس ، لديها خطط الإنفاق الدفاعي الأكثر طموحًا بعيدًا ، حيث أرسل الرئيس ماكرون 438 مليار دولار. خطة الميزانية العسكرية للبرلمان هذا الربيع للأعوام 2024-2030.

أظهر التحالف أنه يمكنه استخدام قوته الجوية لقصف الدول الأصغر والأضعف عسكريا للخضوع ، على سبيل المثال يوغوسلافيا في 1999 أو ليبيا معمر القذافي في 2011. ولكن عندما يتعلق الأمر بوضع الجنود على الأرض والاحتفاظ بهم هناك ، حقق التحالف نجاحًا أقل بكثير ، حيث أخفق 2 + تريليون دولار أمريكي وحلفاؤها في أفغانستان بين عامي 2001 و 2021 في منع الحكومة والجيش المدرب من قبل الناتو من الانهيار في غضون أشهر فقط بعد إعلان الولايات المتحدة انسحابها.



ولكن ربما كانت هذه هي النقطة ، كما قال مؤسس ويكيليكس المسجون الآن جوليان أسانج في عام 2011.