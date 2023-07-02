قال المستشار الألماني أولاف شولتز، الأحد، إن ألمانيا مترددة في تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى لأنها لا تريد أن ينتهي الأمر باستخدامها لضرب الأراضي الروسية.



وأضاف شولتز لقناة إيه.إر.دي الألمانية عندما سئل لماذا ألمانيا ترفض تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز توروس بمدى يصل إلى 500 كيلومتر (310 ميل).

في مايو ، ذكرت صحيفة "فرانكفوتر الجيماين زونتاج تسايتونج" الألمانية ، نقلاً عن مصادر، أن أوكرانيا طلبت صواريخ توروس من ألمانيا.

هاجمت أوكرانيا بشكل منهجي أهدافًا مدنية في روسيا ، بما في ذلك الأراضي التي تدعي أنها تابعة لها في دونباس وشبه جزيرة القرم وخيرسون وزابوروجي، مستخدمة أسلحتها التي قدمها الناتو للقيام بذلك.

في الشهر الماضي، دُمر سد كاخوفكا في منطقة خيرسون في هجوم أوكراني، مما أدى إلى إغراق المنطقة ومقتل عشرات الأشخاص، وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات، ويهدد بمغادرة شبه جزيرة القرم بدون ماء.

قامت كييف أيضًا بقصف محطة زابوروجي للطاقة النووية منذ مارس 2022، حيث حذر العلماء من أن هذه الهجمات تهدد بإطلاق العنان لتشرنوبيل جديد.

ولجأت أوكرانيا أيضًا إلى هجمات بالمدفعية والطائرات بدون طيار تستهدف غرب روسيا ، بما في ذلك بيلغورود وكورسك وفورونيج، وهجوم الطائرات بدون طيار على الكرملين في مايو. في أواخر العام الماضي، حاولت كييف شن هجوم طويل المدى بطائرات بدون طيار على قاعدة إنجلز الجوية الروسية - موطن المكون الجوي للثالوث النووي الروسي، في أعقاب هذا الهجوم، قررت موسكو تجميد مشاركتها في اتفاقية ستارت الجديدة، آخر معاهدة نووية كبرى بين روسيا والولايات المتحدة.



تشن كييف هجمات قصف إرهابي ضد المدن والمستوطنات في دونباس بشكل يومي، وعادة ما تستخدم قذائف مدفعية عيار 155 ملم مقدمة من الناتو وصواريخ HIMARS ، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص خلال العام الماضي فقط.



حذرت موسكو الناتو مرارًا وتكرارًا من عواقب تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا ، قائلة إنها لا تصعد التوترات بين روسيا والكتلة الغربية فحسب ، بل تهدد بزعزعة استقرار الكوكب بأسره حيث ينتهي الأمر بالأسلحة التي يتم شحنها إلى كييف في أيدي المجرمين والإرهابيين. والجماعات المتمردة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.