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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم دموي.. جنرال أمريكي يحذر زيلينسكي من كارثة في أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الجنرال الأمريكي، مارك ميلر، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم الأوكراني المضاد سيكون “دمويا”، موضحا أن الألغام التي زرعها الجيش الروسي أمام المواقع المحصنة لا تسمح للقوات الأوكرانية بالتقدم.

وحسب صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية، قال ميلر، إن “الهجوم المضاد سيستمر عشرة أسابيع على الأقل وسيكون دمويا”.

وأوضح الجنرال الأمريكي، إن “الألغام التي زرعها الجيش الروسي أمام المواقع المحصنة لا تسمح للقوات الأوكرانية بالتقدم، وهذا يتطلب معدات خاصة”.

وأشار إلي إن “الوضع معقد بسبب تفوق الجيش الروسي في الجو، حيث لم يتمكن الجيش الأوكراني من التنافس معه دون إعادة تجهيز قواتها الجوية”.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن الغرب بدأ يشعر بالتوتر لأن الهجوم الأوكراني المضاد يقاس بالأمتار وليس بالكيلومترات، وهذا قد يهز دعم حلفاء كييف في حالة استمرار الصراع.

وقالت شبكة “سي إن إن”، إن "حلفاء أوكرانيا الغربيين متوترين لأن تقدم الهجوم المضاد الذي طال انتظاره في كييف لا يقاس بالكيلومترات، بل بالأمتار، ويدرك حلفاء كييف جيدا أن أوكرانيا لا يمكنها هزيمة روسيا دون مساعدتهم”.

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وأضافت: “لكن الوتيرة الأبطأ من المتوقع للهجوم المضاد تعني أن دعمهم قد يصبح غير مستقر بشكل متزايد إذا استمر الصراع".

أوكرانيا روسيا الجيش الأوكراني الهجوم المضاد

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