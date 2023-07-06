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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين عام الناتو لـ بوليتيكو: الهجوم الأوكراني المضاد يواجه تحديات كثيرة

الأمين العام لحلف
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج

أجرى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج حوار صحفي مع صحيفة بوليتيكو وقال فيه الهجوم الأوكراني المضاد يواجه تحديات أثرت على وتيرة التقدم.

 

وأوضح الأمين عام الناتو لبوليتيكو، أن أوكرانيا تواصل الضغط على الدفاعات الروسية وتحرز بعض التقدم.

 

وردا على سؤال حول الهجوم المضاد لأوكرانيا ، كان الأمين العام متفائلا لكنه أقر بالتحديات الكبيرة التي تواجهها قوات كييف في ساحة المعركة وقال الأوكرانيون أحرزوا تقدمًا مقارنة بالصعوبة التي تواجهم، مشيرًا إلى الكثير من الخطوط الدفاعية المعدة مسبقًا.

كما قال أمين عام الناتو ستولتنبرج لبوليتيكو أن معظم قوات فاجنر لم تنتقل إلى بيلاروسيا.

وأبرم رئيس فاجنر يفغيني بريجوزين صفقة للذهاب إلى بيلاروسيا.

وأوضح ستولتنبرج في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو أن قوات فاجنر لا تزال نشطة في إفريقيا وبعيدًا عن خط المواجهة في أوكرانيا ، لكن لم يصل الكثير إلى بيلاروسيا.

وتوسط الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في صفقة لكي يتوجه بريجوزين إلى بلاده بعد تمرد فاشل في روسيا ، مما أثار مخاوف بشأن احتمال وجود فاجنر في المنطقة في المستقبل.
 

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