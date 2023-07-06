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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا توجّه إنذارًا شديد اللهجة للسفير الفنلندي بسبب سياسات بلاده المُعادية

روسيا وفنلندا
روسيا وفنلندا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، استدعاء السفير الفنلندي لدي روسيا، أنتي هيلانتيريا، إلى وزارة الخارجية بسبب سياسة هلسنكي المعادية لـ موسكو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا في مؤتر صحفي، إنه تم استدعاء سفير فنلندا لدي روسيا لابلاغة باحتجاج موسكو الشديد فيما يتعلق بالسياسة المعادية لـ روسيا التي تمارسها السلطات الفنلندية.

وأمس الأربعاء، قال رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربوفي مؤتمر صحفي، إن الحكومة الفنلندية الجديدة تنوي التركيز على الأمن وتعزيز التعاون الدفاعي وتحسين الوضع المالي للبلاد.

وأضاف أوربوفي أم فنلندا ستدعم أوكرانيا ما دامت هناك حاجة لذلك"، لافتا إلى أن هدفنا سلام عادل بشروط أوكرانيا.

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وفي وقت سابق، أفادت وكالة رويتر، أن فنلندا بدأت في تحديث خط السكة الحديد الذي يربطها بالسويد للسماح للحلفاء بنقل معدات وقوات حلف الناتو بشكل أسرع في حالة حدوث صراع مع روسيا.

وأوضحت رويترز، أنه بسبب الصراع في أوكرانيا والانضمام إلى الناتو، بدأت فنلندا في تحديث خط السكة الحديد الذي يربطها بالسويد.

وأشارت إلى أنه بعد انضمام هلسنكي إلى الحلف، يعتبر الناتو شمال غرب أوروبا كتلة عسكرية واحدة.

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