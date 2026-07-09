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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

متى يجب عليك تغيير الراوتر؟ الدليل الشامل لتحديث شبكتك المنزلية؟

جهاز التوجيه أو الراوتر
جهاز التوجيه أو الراوتر
لمياء الياسين

إذا كنت تعاني من بطء مستمر في سرعة الإنترنت ، أو انقطاعات متكررة ، أو ارتفاع درجة الحرارة بشكل متكرر ، أو إذا كان يفتقر إلى تحديثات الأمان الحديثة.

فقد يحتاج جهاز التوجيه أو الراوتر الخاص بك إلى الاستبدال كل 3 إلى 5 سنوات.


تشمل العلامات التي تشير إلى حاجتك إلى جهاز توجيه جديد ما يلي:

عمر جهاز التوجيه

 إذا كان جهاز التوجيه أقدم من 5 سنوات، فإنه يفتقر إلى الأجهزة اللازمة للتعامل مع السرعات الحديثة والأجهزة الذكية المتعددة.

إعادة التشغيل المتكررة

إن الحاجة المستمرة إلى فصل جهاز التوجيه لاستعادة الاتصال تشير إلى تلف الأجهزة الداخلية.

سرعات أعلى

 إذا كنت تدفع مقابل سرعات أعلى ولكن الاتصال السلكي المباشر أسرع بكثير من شبكة Wi-Fi الخاصة بك، فإن عرض النطاق الترددي اللاسلكي لجهاز التوجيه الخاص بك قديم جدًا.

المخاطر الأمنية

 إذا توقف المصنّع عن إصدار تحديثات البرامج الثابتة، فإن شبكتك ستكون عرضة للتهديدات الأمنية.


كيفية التحقق من توافق أجهزتك:


تحقق من معايير الواي فاي

معظم أجهزة التوجيه متوافقة مع الإصدارات السابقة. تدعم أجهزة التوجيه الأحدث (واي فاي 6 أو 7) المعايير القديمة مثل 802.11a/b/g/n/ac، مما يعني أنه لا يزال من الممكن توصيل أجهزتك القديمة.


مواصفات الجهاز

 راجع العلبة أو دليل المستخدم أو موقع الشركة المصنعة الإلكتروني لمعرفة مواصفات شبكة جهازك. 

إذا كان جهاز قديم (مثل هاتف قديم أو جهاز منزلي ذكي) يعتمد على نطاق 2.4 جيجاهرتز القديم بينما يحتوي جهاز التوجيه الخاص بك على نطاقات مدمجة، فقد تحتاج إلى فصل شبكات جهاز التوجيه للعثور عليه.

سرعة الإنترنت ارتفاع درجة الحرارة تحديثات الأمان الراوتر الواي فاي جهاز التوجيه

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