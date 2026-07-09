إغماء طالبة بلجنة قها الثانوية أثناء امتحان الفيزياء ونقلها إلى المستشفى

تعرضت طالبة بالثانوية العامة، اليوم، لحالة إغماء مفاجئة أثناء أدائها امتحان مادة الفيزياء داخل لجنة قها الثانوية بمحافظة القليوبية.



وفور وقوع الحالة، تدخل الفريق الطبي المتواجد باللجنة لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطالبة، كما تم استدعاء سيارة إسعاف نقلتها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالتها الصحية.

وأكدت المصادر أن أعمال الامتحان داخل اللجنة استمرت بصورة طبيعية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة ومتابعة حالتها الصحية من قبل الجهات المختصة.