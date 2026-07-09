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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال جولته الميدانية بسمنود.. محافظ الغربية يرصد مشكلة طفح الصرف الصحي بمساكن الزراعة ويوجه بالتعامل الفوري معها

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

في استجابة فورية لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، عقب رصده خلال جولته الميدانية بمدينة سمنود مشكلة طفح الصرف الصحي الأهلي بمنطقة مساكن الزراعة، وجّه المحافظ بسرعة الدفع بفرق العمل والمعدات اللازمة للتعامل الفوري مع الشكوى، مؤكدًا ضرورة سرعة الاستجابة للمشكلات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وعلى الفور، دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، فرع سمنود، بالمعدات وفرق التشغيل إلى موقع الشكوى، حيث تم تنفيذ أعمال شفط تجمعات الصرف الصحي ورفع الآثار الناتجة عن الطفح، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لاحتواء المشكلة والحد من آثارها.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية أن المتابعة الميدانية تأتي لرصد الواقع على الطبيعة والتعامل المباشر مع أي مشكلات يتم ملاحظتها، مشددًا على جميع الجهات التنفيذية بسرعة تنفيذ التكليفات والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل تحسين خدمات الصرف الصحي مياه الشرب سمنود

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