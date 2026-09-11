نهاية موسم أنشطة مكتبة مصر العامة.. وافتتاح المعرض السنوي لختام الأنشطة الصيفية 2026

اختتمت مكتبة مصر العامة موسم أنشطتها الصيفية لعام 2026، بافتتاح المعرض السنوي لختام الأنشطة والورش الفنية والحرفية، والذي جمع بين إبداعات الأطفال والنشء والكبار، وقدم نماذج متنوعة من الأعمال التي تم تنفيذها على مدار الموسم.

وقام بافتتاح المعرض السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتورة رانيا شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، بحضور الدكتور عادل عبد الرحمن، الأستاذ بكلية التربية الفنية بجامعة العاصمة، والدكتورة علا يوسف، أستاذ التصوير بجامعة العاصمة، إلى جانب عدد من العاملين بالمكتبة والمشاركين وأسر الأطفال.

وأكد السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، أن المعرض السنوي لختام الأنشطة الصيفية يعكس حجم المجهود الذي بذلته مكتبة مصر العامة خلال موسم كامل، مشيرًا إلى أن تنوع الأعمال المشاركة، بين الفنون التشكيلية والحرف اليدوية والخط العربي والتصوير الفوتوغرافي، يؤكد نجاح المكتبة في اكتشاف مواهب جديدة وإتاحة مساحة حقيقية أمام الأطفال والنشء والكبار للتعبير عن إبداعاتهم.

وهنأ الطايفي جميع المشاركين والمتميزين في الأنشطة والورش، مثمنًا جهود المدربين والعاملين بالمكتبة وأسر الأطفال في دعم المشاركين وتشجيعهم، مؤكدًا أن مكتبات مصر العامة لا تقتصر رسالتها على تقديم خدمات القراءة والاطلاع، وإنما تمتد إلى بناء الإنسان وتنمية مهاراته واكتشاف مواهبه، من خلال برامج ثقافية وفنية وتعليمية متنوعة تستجيب لاحتياجات مختلف الفئات العمرية.

وتنوعت أجنحة المعرض بين أعمال الأطفال والكبار، حيث ضمت قاعة الأطفال بالدور الثاني مجموعة من اللوحات الفنية التي أبدعها المشاركون في نشاط الرسم، إلى جانب الأشغال اليدوية ولوحات الخط العربي للأطفال.

كما شهدت قاعة الكبار عرض مجموعة من لوحات الخط العربي ورسومات الورش الفنية، بالإضافة إلى معرض للتصوير الفوتوغرافي باستخدام الهاتف المحمول، والذي أظهر تنوع مواهب المشاركين وقدرتهم على توظيف التقنيات الحديثة في التعبير الفني.

وفي حديقة المكتبة، أقيمت مجموعة من المعارض الخاصة بالأعمال والحرف اليدوية، شملت الكروشيه، وصناعة الشموع، والأعمال الجلدية، والتفصيل والتطريز، حيث عرض المشاركون نماذج من إنتاجهم وما اكتسبوه من مهارات خلال الورش التي أقامتها المكتبة.

وأعربت الدكتورة رانيا شرعان، مديرة مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، عن سعادتها بما شهده المعرض من تنوع وتميز في الأعمال المقدمة، مؤكدة أن ختام الموسم بهذه الصورة يمثل تتويجًا لجهود المشاركين طوال فترة الأنشطة الصيفية، وأن المستوى الذي ظهرت به الأعمال يعكس ما اكتسبه المشاركون من مهارات وخبرات خلال الورش المختلفة.

وأضافت شرعان أن المكتبة تحرص على أن تكون الأنشطة المقدمة فرصة حقيقية لاكتشاف المواهب وتنمية القدرات، إلى جانب استثمار أوقات الفراغ بصورة إيجابية، مشيرة إلى أن تكريم المشاركين والمتميزين يأتي تقديرًا لجهودهم وتحفيزًا لهم على مواصلة التعلم والإبداع، مؤكدة استمرار المكتبة في تقديم برامج وأنشطة متنوعة تخدم الأطفال والشباب والكبار وتفتح أمامهم مساحات أوسع للثقافة والفنون والتعلم.

وتضمن اليوم كذلك تكريم المشاركين والمتميزين في مختلف الأنشطة والورش، وتسليم شهادات التقدير لهم، تقديرًا لمشاركتهم وجهودهم وتشجيعًا لهم على مواصلة تطوير مواهبهم ومهاراتهم.

وأشاد الحضور بالمستوى المتميز والتنوع الكبير الذي شهده المعرض، مؤكدين أن الأعمال المعروضة تعكس حجم الجهد المبذول من جانب المشاركين والمدربين، وما قدمته المكتبة من أنشطة أتاحت للكبار والأطفال فرصًا حقيقية لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الفنية والإبداعية.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار حرص مكتبة مصر العامة على تقديم أنشطة ثقافية وفنية متنوعة لمختلف الفئات العمرية، بما يسهم في استثمار أوقات الفراغ، وتنمية المهارات، وتشجيع الإبداع، وتعزيز دور المكتبة كمساحة مفتوحة للثقافة والفنون والتعلم.

واختُتمت الفعاليات بالتقاط الصور الجماعية للمشاركين والمكرمين والحضور، احتفالًا بنجاح موسم أنشطة مكتبة مصر العامة لعام 2026.