أخبار أسوان| إفتتاح مدارس جديدة.. متابعة العمل بالشهر العقاري..ومبادرة مجتمعية للنظافة العامة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 10/9/2026 أحداث متنوعة.

أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان زيارة ميدانية مفاجئة لمقر الشهر العقارى بمنطقة بركة الدماس، وذلك للوقوف ميدانياً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعرف على مدى إنتظام سير العمل داخل المقر.

https://www.elbalad.news/7102498

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، عقب إفتتاحه لمدارس الكوبانية الثانوية الصناعية ، والشهيد أحمد عبده إبراهيم الإعدادية ، على مرافقة أهالى القرية لتفقد الموقع المقترح لإقامة توسعات جديدة للمقابر الخاصة بالقرية

وخلال الجولة الميدانية ، التى رافقه خلالها النائب هلال الدندراوى عضو مجلس النواب ، أوضح المهندس عمرو لاشين بأنه سيتم مخاطبة المهندسة راندة المنشاوى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدراسة الموقع المقترح لإقامة التوسعات المطلوبة للمقابر بما يسهم فى تلبية مطالب أهالى قرية الكوبانية ، والعمل على توفير المساحة المناسبة لخدمة أبناء القرية خلال الفترة المقبلة .

https://www.elbalad.news/7102521

جهود متنوعة



افتتح المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، مدرستى الكوبانية الثانوية الصناعية المشتركة " عبد الشكور حجازى الثانوية الصناعية " ، والشهيد أحمد عبده إبراهيم الإعدادية.

https://www.elbalad.news/7102506

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بجولة تفقدية داخل قرية غرب أسوان ، للوقوف ميدانياً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة الأعمال الجارية بالقرية ، وذلك فى إطار حرصه على المتابعة الميدانية والتعامل السريع مع مطالب وإحتياجات الأهالى .

توجيهات بسرعة رفع التراكمات وتمهيد الطريق

وأثناء جولته التفقدية برفقة النائب هلال الدندراوى عضو مجلس النواب ، وبمشاركة أهالى القرية ، وجه المهندس عمرو لاشين الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، بقيادة محمد محمود ربيع نائب رئيس المدينة بالمتابعة اليومية للمقاول المختص برفع التراكمات والمخلفات الناتجة عن تنفيذ مشروع تركيب الكابلات الكهربائية الخاصة بأعمدة الإنارة بالقرية ، مع سرعة الإنتهاء من أعمال رفعها أولاً بأول .

https://www.elbalad.news/7102551

أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتنامي روح المباردة بين أهالي محافظة أسوان والتي تتجسد في مباردات تطوير المناطق المختلفة عن طريق المشاركة المجتمعية الجادة والفاعلة التى يقوم بها الأهالي، ومنها مبادرات أهالى مناطق الناصرية والإسعاف وكوبرى أسامة والحكروب، بتنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى الإرتقاء بمستوى النظافة العامة والتطوير والتجميل بالجهود الذاتية، بما يعكس روح التعاون والمشاركة الإيجابية لخدمة مجتمعهم .

https://www.elbalad.news/7102572