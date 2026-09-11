محافظة أسوان: مشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ركيزة لبناء عمل أهلي أكثر فاعلية

دعا المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة إلى المبادرة بالتسجيل على الإستمارة الإلكترونية الخاصة بوثيقة إستراتيجية العمل الأهلى بما يتيح لها الإطلاع على الوثيقة والتعرف على توجهاتها ومحاورها، والمشاركة فى إستكمال الإجراءات المنظمة لتشكيل الجمعية العمومية للإستراتيجية، ويأتى ذلك فى إطار توجه محافظة أسوان نحو تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى، والإستثمار فى رأس المال الإجتماعى.

التسجيل يتيح التعرف على محاور الاستراتيجية والمشاركة فى تشكيل الجمعية العمومية

وأوضح محافظ أسوان أن إستكمال إجراءات التسجيل يتيح للجمعيات والمؤسسات الأهلية الحصول على وثيقة إستراتيجية العمل الأهلى والتعرف على توجهاتها ومحاورها، تمهيداً للمشاركة فى الجمعية العمومية التى ستتولى ، وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة، إختيار المجلس التنسيقى المعنى بمتابعة وإدارة وتنفيذ الإستراتيجية .

جهود متنوعة

ووجه المهندس عمرو لاشين بتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة فى التسجيل ، من خلال التنسيق بين الوحدات المحلية وإدارات التضامن الإجتماعى وإدارة التحول الرقمى بالمحافظة ، وتوفير أماكن مجهزة وخدمة الإنترنت والدعم الفنى اللازم لمساعدة المؤسسات على إستكمال بياناتها وإتمام إجراءات التسجيل بسهولة ويسر .

دعوة للمشاركة الفاعلة فى إستراتيجية العمل الأهلى

وتدعو محافظة أسوان جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى سرعة إستكمال إجراءات التسجيل والمشاركة فى هذه الخطوة ، بإعتبارها فرصة مهمة للتعرف على إستراتيجية العمل الأهلى والمساهمة فى تشكيل الجمعية العمومية ، التى ستشارك فى إختيار المجلس التنسيقى المعنى لإدارة وتنفيذ الإستراتيجية .

للتسجيل والإطلاع على وثيقةإستراتيجية العمل الأهلى :

https://sonotogether.gov.eg/auth/signin

محافظة أسوان تدعو الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى سرعة التسجيل والإطلاع على وثيقة إستراتيجية العمل الأهلى ، والمشاركة بفاعلية فى إستكمال إجراءات تشكيل الجمعية العمومية وإختيار المجلس التنسيقى .