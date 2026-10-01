سيف أبو النجا يكشف كواليس لقائه بالفنانة فاتن حمامة داخل منزلها

روى الفنان سيف أبو النجا، خلال استضافته في برنامج «كلام الناس»، تفاصيل طريفة من ذكرياته مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة، خلال زيارة جمعته بها داخل منزلها.

وقال سيف أبو النجا إنه ذهب برفقة صديقه الراحل حسين كمال إلى منزل فاتن حمامة، موضحًا أنه خلال الزيارة شاهد بورتريه للفنانة داخل المنزل، لكنه شك في البداية في هوية الفنان الذي رسمه، قبل أن يتبين له الأمر.

وأضاف أنه أثناء جلوسه مع حسين كمال، كانا يتناولان المانجا، إلا أن حسين أخبره بأن طعمها غير جيد وأن بها «لسعة» تشير إلى أنها فاسدة.

وأشار إلى أن فاتن حمامة دخلت عليهما خلال تناولهما المانجا، وسألتهما عن سبب عدم تناولهما لها، فأخبراها بأن المانجا «حامضة»، لتكتشف بنفسها أن الثمار فاسدة.

واستعاد سيف أبو النجا موقفًا آخر من الزيارة، موضحًا أن فاتن حمامة تعرفت عليه، وتحدثت معه عن والدته، مشيرًا إلى وجود معرفة سابقة بين العائلتين.

كما تحدث عن موقف طريف جمعه بالفنان صلاح ذو الفقار، موضحًا أن أحد المواقف السابقة بينهما جعلته يتذكره، قبل أن يستكمل حديثه عن علاقته بعدد من نجوم الفن في تلك الفترة.

واختتم سيف أبو النجا حديثه بالإشارة إلى أن فاتن حمامة كانت تترك بعض القرارات الفنية المتعلقة بأعمالها للرأي الأول والأخير للمخرج حسين كمال.