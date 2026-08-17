المجالس النيابية تهنئ المحررين البرلمانيين .. وتؤكد: الصحافة شريك أساسي في دعم الوعي

هنأت وزارة شئون المجالس النيابية الكاتب الصحفي محمد يوسف، بمناسبة فوزه برئاسة شعبة المحررين البرلمانيين بنقابة الصحفيين، بعد حصوله على ثقة زملائه في الانتخابات الأخيرة.

كما تقدمت الوزارة بالتهنئة لأعضاء المكتب التنفيذي الجديد للشعبة، وهم: حمدي مبارز، ومحمد حمدي جلال، ومحمد المنسي، وهشام الصافوري، متمنية لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم خلال الفترة المقبلة.

مسيرة الصحافة البرلمانية

وأكدت وزارة شئون المجالس النيابية أن فوز مجلس الشعبة الجديد يمثل محطة مهمة في مسيرة الصحافة البرلمانية، التي تضطلع بدور محوري في نقل ومتابعة العمل التشريعي والرقابي، وتعريف الرأي العام بما تشهده المجالس النيابية من مناقشات وفعاليات.

وأشادت الوزارة بالدور المهني والوطني للمحررين البرلمانيين، باعتبارهم حلقة وصل رئيسية بين المؤسسات النيابية والمواطنين، بما يساهم في تعزيز الشفافية، ونشر الوعي بالقضايا التشريعية والرقابية، وإثراء الحوار العام حول مختلف القضايا الوطنية.

وشددت الوزارة على حرصها على استمرار التواصل والتعاون مع الصحفيين والمحررين البرلمانيين، وتوفير بيئة داعمة للعمل الصحفي المتخصص، بما يعزز من قدرة الصحافة البرلمانية على أداء رسالتها المهنية، ويسهم في ترسيخ الوعي بالحياة النيابية ودور المؤسسات التشريعية.

واختتمت وزارة شئون المجالس النيابية تهنئتها لرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي الجديد لشعبة المحررين البرلمانيين، متمنية لهم دوام التوفيق والسداد، ومواصلة جهودهم في خدمة المهنة وتعزيز دور الصحافة البرلمانية في خدمة الوطن والمواطن.