أشرف حكيمي: محمد صلاح قدوة في الاحتراف وغيّر نظرة العالم للاعب العربي

أعرب أشرف حكيمي، قائد منتخب المغرب، عن إعجابه الكبير بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه يعد واحدًا من أبرز النماذج الملهمة في عالم كرة القدم، بفضل ما يتمتع به من احترافية عالية وانضباط كبير داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

وأوضح أن صلاح نجح في تغيير الصورة النمطية التي كانت تلاحق اللاعبين العرب والأفارقة، بعدما أثبت قدرته على المنافسة في أعلى المستويات العالمية.

صلاح مصدر إلهام للاعبين العرب

أكد حكيمي أن محمد صلاح يمثل مصدر إلهام له وللكثير من اللاعبين، مشيرًا إلى أن قائد منتخب مصر أثبت أن اللاعب العربي قادر على تحقيق النجاح في أكبر البطولات والدوريات العالمية إذا امتلك العقلية الصحيحة والرغبة المستمرة في التطور. وأضاف أن ما حققه صلاح جاء نتيجة سنوات طويلة من العمل الجاد والالتزام، وليس وليد الصدفة.

العقلية الاحترافية مفتاح النجاح

وأشار قائد المنتخب المغربي إلى أنه يحرص باستمرار على تطوير نفسه بدنيًا وذهنيًا، مؤكدًا أن الحفاظ على الجاهزية والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة يمثلان أساس الاستمرار في القمة. وأوضح أن هذا النهج هو نفسه الذي سار عليه محمد صلاح طوال مسيرته، وهو ما جعله يحافظ على مستواه المميز لسنوات طويلة.

طموحات لا تتوقف مع منتخب المغرب

ورغم النجاحات التي حققها على مستوى الأندية، أكد حكيمي أن طموحه لا يزال كبيرًا، مشددًا على أن حلمه الأهم يتمثل في قيادة منتخب المغرب لتحقيق لقب كبير وإسعاد الجماهير المغربية، خاصة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب في كأس العالم 2022، والذي فتح الباب أمام طموحات أكبر في المستقبل.

روح الأسرة سر نجاح أسود الأطلس

واختتم حكيمي حديثه بالتأكيد على أن قوة منتخب المغرب لا تعتمد فقط على الإمكانات الفنية، وإنما أيضًا على الروح الجماعية التي تجمع اللاعبين. وأوضح أن العلاقة بين أفراد المنتخب تتجاوز حدود الملعب، حيث تسود بينهم أجواء من المحبة والثقة والتعاون، وهو ما ينعكس بصورة واضحة على الأداء داخل المباريات ويسهم في تحقيق النتائج الإيجابية في المنافسات الكبرى