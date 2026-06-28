قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مانشستر سيتي يحسم موقفه من مستقبل عمر مرموش
حسين هريدي يرفض تعديل قانون فصل متعاطي المخدرات: التراجع سيُهدّد أرواح المواطنين
برلمانية: أؤيد فصل الموظف مُتعاطي المخدرات.. لكن أرفض ظلم المرضى بسبب نتائج التحاليل|فيديو
مصطفى بكري للحكومة: لا تراهنوا على صبر الناس.. وأزمة العدادات الكودية تحتاج حلاً عاجلًا|فيديو
أشرف حكيمي: محمد صلاح قدوة في الاحتراف وغيّر نظرة العالم للاعب العربي
رئيس «الكاف» يُهنئ أبو ريدة ومنتخب مصر بالتأهل التاريخى إلى دور الـ32 بكأس العالم 2026
إبراهيم حسن يكشف موعد مغادرة بعثة منتخب مصر إلى دالاس الأمريكية
انفجار كابل كهرباء ضخم وانقطاع الكهرباء في مناطق بترسا والعمرانية
مسئول أمريكي: قواتنا تشن ضربات على أهداف إيرانية ردًا على هجوم وقع أمس السبت
أحمد موسى : «فيه ناس قالت إننا هنبقى حصالة في المونديال .. لكننا في دور الـ32 دلوقتي» |فيديو
كرواتيا تتقدم على غانا بهدف في الشوط الأول بكأس العالم 2026
طبيب منتخب مصر يكشف موقف الثلاثي المُصاب قبل مواجهة أستراليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف حكيمي: محمد صلاح قدوة في الاحتراف وغيّر نظرة العالم للاعب العربي

اشرف حكيمى
اشرف حكيمى
رباب الهواري

أعرب أشرف حكيمي، قائد منتخب المغرب، عن إعجابه الكبير بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه يعد واحدًا من أبرز النماذج الملهمة في عالم كرة القدم، بفضل ما يتمتع به من احترافية عالية وانضباط كبير داخل المستطيل الأخضر وخارجه. 

وأوضح أن صلاح نجح في تغيير الصورة النمطية التي كانت تلاحق اللاعبين العرب والأفارقة، بعدما أثبت قدرته على المنافسة في أعلى المستويات العالمية.

صلاح مصدر إلهام للاعبين العرب

أكد حكيمي أن محمد صلاح يمثل مصدر إلهام له وللكثير من اللاعبين، مشيرًا إلى أن قائد منتخب مصر أثبت أن اللاعب العربي قادر على تحقيق النجاح في أكبر البطولات والدوريات العالمية إذا امتلك العقلية الصحيحة والرغبة المستمرة في التطور. وأضاف أن ما حققه صلاح جاء نتيجة سنوات طويلة من العمل الجاد والالتزام، وليس وليد الصدفة.

العقلية الاحترافية مفتاح النجاح

وأشار قائد المنتخب المغربي إلى أنه يحرص باستمرار على تطوير نفسه بدنيًا وذهنيًا، مؤكدًا أن الحفاظ على الجاهزية والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة يمثلان أساس الاستمرار في القمة. وأوضح أن هذا النهج هو نفسه الذي سار عليه محمد صلاح طوال مسيرته، وهو ما جعله يحافظ على مستواه المميز لسنوات طويلة.

طموحات لا تتوقف مع منتخب المغرب

ورغم النجاحات التي حققها على مستوى الأندية، أكد حكيمي أن طموحه لا يزال كبيرًا، مشددًا على أن حلمه الأهم يتمثل في قيادة منتخب المغرب لتحقيق لقب كبير وإسعاد الجماهير المغربية، خاصة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب في كأس العالم 2022، والذي فتح الباب أمام طموحات أكبر في المستقبل.

روح الأسرة سر نجاح أسود الأطلس

واختتم حكيمي حديثه بالتأكيد على أن قوة منتخب المغرب لا تعتمد فقط على الإمكانات الفنية، وإنما أيضًا على الروح الجماعية التي تجمع اللاعبين. وأوضح أن العلاقة بين أفراد المنتخب تتجاوز حدود الملعب، حيث تسود بينهم أجواء من المحبة والثقة والتعاون، وهو ما ينعكس بصورة واضحة على الأداء داخل المباريات ويسهم في تحقيق النتائج الإيجابية في المنافسات الكبرى

اشرف حكيمى منتخب مصر كأس العالم منتخب المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج: اخدنا امتحان عربي الثانوية العامة من الكنترول وهننشره الفجر|والتعليم: الأسئلة مؤمنة

سعر الجنيه الذهب

1000 جنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

بعد شائعة صعوبة عربي الثانوية العامة|التعليم تطمئن الطلاب: الأسئلة متوازنة

الذهب

الذهب يعود للارتفاع مجددا.. والجرام يسجل 6606 جنيهات للشراء

الذهب

عيار 21 يفقد 210 جنيهات في أسبوع والجنيه الذهب يهبط إلى 46480 جنيهًا.. هل اقتربت فرصة الشراء؟

الصورة المفبركة

جروبات الغش تُفبرك محادثة لمستشار بالتعليم تزعم صعوبة امتحان عربي الثانوية العامة غداً|والوزارة تحذر

الذهب

1120 جنيها.. انخفاض سعر الجنيه الذهب في مصر

المعاشات

بعد قرار الـ 15%.. خطوات الاستعلام عن معاشات يوليو بالزيادة الجديدة إلكترونيًا

ترشيحاتنا

جانب من المضبوطات

تموين الشرقية تضبط 2 طن دواجن وطيور مجمدة مجهولة المصدر في حملات رقابية .. صور

ازالة تعدي

إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بالشرقية .. صور

تامر حسني

الجمهور المغربي يستقبل تامر حسني بحفاوة شديدة

بالصور

شاهد.. السيارة ‏مازدا مياتا 2026 بتحديثات جديدة

مازدا مياتا 2026
مازدا مياتا 2026
مازدا مياتا 2026

تموين الشرقية تضبط 2 طن دواجن وطيور مجمدة مجهولة المصدر في حملات رقابية .. صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بالشرقية .. صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أسعار نيسان جوك المستعملة في مصر

نيسان جوك
نيسان جوك
نيسان جوك

فيديو

حنان سليمان

سبب عدم زواجها مجددًا والأمومة وكواليس «الضوء الشارد».. أبرز تصريحات حنان سليمان في أحدث ظهور |تقرير

ايمان عبد اللطيف

وش السعد عليا .. زوجة حسام حسن تحتفل بصعود المنتخب

ايمان عبد اللطيف

تغطية خاصة .. الحـ.رب تعود من جديد | ماذا يحدث ؟

ايمان عبد اللطيف

تغطية رياضية | لتحديد إصابته .. محمد صلاح يخضع للأشعة غدًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد