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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات الروسية تستهدف سفينتين تحملان إمدادات عسكرية إلى ميناء تشيرنومورسك الأوكراني

القوات الروسية
القوات الروسية
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن وسفينة بضائع جافة كانتا تنقلان إمدادات عسكرية إلى ميناء "تشيرنومورسك" في مقاطعة أوديسا.

وأوضحت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أنه تم استخدام أسلحة موجهة عالية الدقة تطلق من الجو وطائرات مسيرة هجومية، لاستهداف -من بين أهداف أخرى- سفينة شحن وسفينة بضائع جافة في أثناء عبورهما (شمال شرق جزيرة زميني وبالقرب من بلدة زاتوكا) وهما تنقلان إمدادات عسكرية إلى ميناء تشيرنومورسك".

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية واصلت، طوال اليوم، استهداف الموانئ ومرافق البنية التحتية للنقل التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وكانت "الدفاع" الروسية، أعلنت في وقت سابق من اليوم أن قواتها شنت ضربة بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة على موقع في ضواحي كييف، كانت تستعرض فيه طائرات مسيرة أوكرانية وأجنبية، تستخدم لضرب المنشآت المدنية في روسيا.

وزارة الدفاع الروسية القوات الروسية سفينة شحن

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