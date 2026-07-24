قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في عز الحر.. بن غفير وأنصاره يقاطعون الاستحمام لمدة أسبوع لهذا السبب
بعد مونديال 2026.. رجلان يتربعان على عرش أغلى لاعبي العالم
مصرع شخصين وإصابة 36 آخرين في انقلاب ربع نقل بصحراوي ملوي في المنيا
قناة تركية: محمد صلاح اتفق مع بشكتاش على هذا الراتب
بعد الإشادة الإنجليزية.. هل يقترب عمر مرموش من الرحيل؟
مصر تدين الهجمات الإيرانية على البحرين والأردن والكويت
عميد طب طنطا: قدمنا الخدمات الصحية للسيدة المصابة بالإيدز
مصرع شخصين وإصابة 36.. ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب ربع نقل بصحراوي ملوي في المنيا
وزارة الصحة تنظم ورشتي عمل لتعزيز قدرات الكوادر في اقتصاديات الصحة والاستثمار
كيفية استخراج شهادة براءة الذمة للمخالفات المرورية إلكترونيا
ضابط إدراك المأموم صلاة الجمعة.. دار الإفتاء تكشف عنه
لحماية الثروة الحيوانية.. «الزراعة» تنفذ أكثر من 21 ألف زيارة ميدانية خلال يونيو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يخوض 4 وديات في معسكر تركيا استعدادًا للموسم الجديد

بيراميدز
بيراميدز
حمزة شعيب

كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن خطة الفريق لخوض 4 مباريات ودية خلال معسكره الإعدادي المقام حاليًا في تركيا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويخوض بيراميدز معسكره بمدينة أرضروم، والذي يستمر حتى 9 أغسطس المقبل، ضمن برنامج الإعداد البدني والفني للفريق قبل بداية الموسم والاستحقاقات المقبلة.

وأوضح هاني سعيد، في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز، أن الفريق سيبدأ مبارياته الودية بمواجهة بيرسبوليس الإيراني، الذي يقيم معسكره في المدينة نفسها، وذلك مساء الأحد المقبل.

وأشار المدير الرياضي إلى أن الجهاز الفني سيعلن عن باقي المباريات الودية تباعًا، وفقًا للبرنامج المحدد للمعسكر، بهدف تحقيق أكبر استفادة فنية وبدنية من فترة الإعداد.

وتحظى مواجهة بيرسبوليس بأهمية خاصة، باعتباره أحد أبرز الأندية الإيرانية وأكثرها تتويجًا بالألقاب المحلية، ما يضيف طابعًا تنافسيًا قويًا للمباراة.

ويدخل بيراميدز الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة، بعد تتويجه بلقب كأس مصر في الموسم الماضي، حيث يسعى الفريق إلى مواصلة نتائجه المميزة على المستويين المحلي والقاري، تحت قيادة مديره الفني الجديد رولاني موكوينا.

بيراميدز معسكر بيراميدز اخبار بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بعد تأجيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع عيار 21.. سعر الذهب اليوم الجمعة 24 -7- 2026

وزير التربية والتعليم

التصحيح في مراحله الأخيرة| توضيح عاجل بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

منتخب الارجنتين

مطالب جماهيرية بإعادة نهائي كأس العالم بعد خسارة الأرجنتين

تنسيق الجامعات 2026

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب بجميع المواد

سعر الدولار

سعر الدولار في السوق الرسمية الآن

ترشيحاتنا

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

بالصور

وداعا حبيبة الملايين.. هوندا توقف إنتاج أشهر سياراتها

هوندا
هوندا
هوندا

جبل الفأس.. حصن إيران النووي في الجبال

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

شاهد لامبورجيني هوراكان مخصصة للطرق الوعرة بقوة 800 حصان

لامبورجيني هوراكان
لامبورجيني هوراكان
لامبورجيني هوراكان

فيديو

مأساة بسبب التجميل

كانت بتعمل عملية.. وفاة مؤثرة شهيرة داخل عيادة تجميل

لغز فتاة بني سويف

بسبب قصة حب.. هايدي الشابوري تكشف كواليس احتجازها داخل مصحة نفسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد