بيراميدز يخوض 4 وديات في معسكر تركيا استعدادًا للموسم الجديد

كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن خطة الفريق لخوض 4 مباريات ودية خلال معسكره الإعدادي المقام حاليًا في تركيا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويخوض بيراميدز معسكره بمدينة أرضروم، والذي يستمر حتى 9 أغسطس المقبل، ضمن برنامج الإعداد البدني والفني للفريق قبل بداية الموسم والاستحقاقات المقبلة.

وأوضح هاني سعيد، في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز، أن الفريق سيبدأ مبارياته الودية بمواجهة بيرسبوليس الإيراني، الذي يقيم معسكره في المدينة نفسها، وذلك مساء الأحد المقبل.

وأشار المدير الرياضي إلى أن الجهاز الفني سيعلن عن باقي المباريات الودية تباعًا، وفقًا للبرنامج المحدد للمعسكر، بهدف تحقيق أكبر استفادة فنية وبدنية من فترة الإعداد.

وتحظى مواجهة بيرسبوليس بأهمية خاصة، باعتباره أحد أبرز الأندية الإيرانية وأكثرها تتويجًا بالألقاب المحلية، ما يضيف طابعًا تنافسيًا قويًا للمباراة.

ويدخل بيراميدز الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة، بعد تتويجه بلقب كأس مصر في الموسم الماضي، حيث يسعى الفريق إلى مواصلة نتائجه المميزة على المستويين المحلي والقاري، تحت قيادة مديره الفني الجديد رولاني موكوينا.