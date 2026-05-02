أندية خليجية وليبية تتصارع لخطف معتصم قرفه موهبة الاتحاد الليبي

في مشهد كروي يعكس كيف يمكن للثقة أن تغيّر مسار لاعب بالكامل، برز اسم معتصم قرفه كواحد من أهم مفاتيح النجاح داخل صفوف الاتحاد الليبي، بعدما تحول في وقت قياسي من لاعب على أعتاب الرحيل إلى عنصر أساسي لا غنى عنه.

وكشفت تقارير صحفية عن تلقي اللاعب الليبي معتـصم قرفه، نجم الاتحاد الليبي وأحد أبرز عناصر المنتخب الليبي تحت 17 سنة، عدة عروض رسمية خلال الفترة الأخيرة من أندية تنشط في الدوريين السعودي والمصري، في ظل المستويات اللافتة التي قدمها مع فريقه هذا الموسم.

وبحسب المعلومات، فإن أندية سعودية تسعى لتعزيز صفوفها بعناصر هجومية مميزة وضعت قرفه ضمن قائمة اهتماماتها، خاصة بعد تألقه في الدوري الإماراتي وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

في المقابل، دخلت أندية مصرية على خط المفاوضات، مستغلة رغبتها في تدعيم صفوفها بلاعبين أصحاب خبرات دولية وقادرين على الانسجام سريعًا مع أجواء المنافسة.

وأوضحت صحيفة «الوسط» الليبية، أن حسام البدري، المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، يرغب في ضم اللاعب صاحب الـ18 عاما، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، بعدما لفت الأنظار له خلال الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اللاعب هو أحد المواهب في الكرة الليبية، وكان قريبا من الانضمام لشباب أهلي دبي في الصيف الماضي، أثناء لعبه في أوساريا الليبي، قبل الانضمام لصفوف الاتحاد، كما أنه لعب لمنتخب ليبيا الأول وعمره 16 عاما.

وشددت على أن حسام البدري اقترح اسمه على الإدارة، لتجديد الدماء، مشيرا إلى أنه على الجانب الآخر فإن اللاعب يركز حاليا مع فريقه الاتحاد، في ظل المنافسة على لقب الدوري، ورغبته في خوض تجربة احترافية خارجية والظهور أفريقيا، لحجز مقعده في منتخب ليبيا.