خرائط الذهب في جينات الأسماك.. اكتشاف علمي يقود الباحثين إلى الكنوز المدفونة

في خطوة علمية غير مألوفة، توصل باحثون في نيوزيلندا إلى طريقة مبتكرة قد تغير أساليب التنقيب عن الذهب، وذلك من خلال دراسة الأسماك المحلية في الأنهار.

فكرة غير تقليدية للبحث عن الذهب

فقد اكتشف العلماء أن تحليل التوزيع الوراثي لبعض أنواع أسماك المياه العذبة يمكن أن يساعد في تحديد المسارات القديمة للأنهار، وهي الأماكن التي غالبا ما تتجمع فيها رواسب الذهب الغريني.

هذه الفكرة الجديدة تجمع بين علم الوراثة والجيولوجيا، لتقدم أداة طبيعية قد تساعد العلماء والمنقبين على حد سواء في تحديد مواقع محتملة للذهب بدقة أكبر.

تغيرات جيولوجية رسمت ملامح الأنهار

تقع نيوزيلندا فوق صفيحتين تكتونيتين نشطتين، ما جعل تضاريسها تتغير باستمرار عبر ملايين السنين.

وخلال نحو 20 مليون عام، شهدت مناطق واسعة خاصة في شرق إقليم ساوثلاند تحولات كبيرة في مجاري الأنهار ونظام الصرف المائي.

هذه التحولات الجيولوجية لم تؤثر فقط على شكل الأرض، بل لعبت دورًا مهمًا في إعادة توزيع رواسب الذهب الغريني، وهو النوع الذي يتجمع عادة في مجاري الأنهار القديمة.

أسماك صغيرة تكشف أسرار الأرض

لفت انتباه العلماء نوع من أسماك المياه العذبة ينتمي إلى جنس Galaxias، حيث لاحظوا أن مجموعاته تعيش في مناطق منفصلة جغرافيا وتختلف وراثيا عن بعضها.

وقد تم العثور على هذه الأسماك على جانبي حاجز جبلي يعرف باسم جدار هادريان، وهو تشكيل طبيعي فصل بين منطقتي أوتاغو وساوثلاند.

ويعتقد العلماء أن هذا الحاجز تشكل في أواخر العصر الميوسيني أو بداية العصر البليوسيني، ما أدى إلى عزل مجموعات الأسماك عن بعضها وتطورها بشكل مختلف عبر الزمن.

"الساعة الوراثية" تكشف تاريخ الأنهار

اعتمد الباحثون على ما يُعرف بـ"الساعة الوراثية"، وهي تقنية علمية تسمح بتقدير الزمن الذي انفصلت فيه الكائنات الحية وراثيا.

ومن خلال مقارنة الحمض النووي لعدة أنواع من هذه الأسماك، تمكن العلماء من تحديد توقيت الانقسامات الوراثية وربطها بالأحداث الجيولوجية القديمة.

وقد شملت الدراسة ثلاثة أنماط رئيسية من الأسماك:

-أسماك الرأس المسطح

-أسماك الرأس المستدير

-أسماك الرأس القلمي

وأوضح عالم الأحياء جون ووترز أن دمج الأدلة البيولوجية مع الجيولوجية يوفر صورة أكثر اكتمالًا عن تاريخ المنطقة، قائلاً إن هناك أماكن يكون فيها سجل الأسماك واضحًا بينما يكون السجل الجيولوجي ضعيفًا، والعكس صحيح.

من الأسماك إلى الذهب

من خلال تحليل أماكن انتشار هذه الأسماك، تمكن الباحثون من إعادة رسم مسارات أنهار قديمة اختفت منذ ملايين السنين.

ومن بين أبرز النتائج اكتشاف أن وجود نوع غير مألوف من أسماك الرأس المستدير في منطقة بومهاكا يشير إلى أن نهر بومهاكا كان متصلًا بنهر كلوثا قبل نحو مليون عام.

هذا الاكتشاف قاد العلماء إلى توقع وجود مجرى نهر قديم مدفون تحت الأراضي الزراعية الحالية، وهو موقع قد يحتوي على رواسب ذهبية، رغم أن الوصول إليه قد يكون صعبًا.

آفاق جديدة للتنقيب في العالم

تكشف هذه الدراسة عن إمكانات جديدة لدمج علوم مختلفة مثل الوراثة والجيولوجيا والبيئة لفهم تاريخ الأرض واكتشاف مواردها الطبيعية.

كما تفتح الباب لاستخدام الكائنات الحية كمؤشرات بيولوجية قد تساعد في تحديد مواقع الذهب القديمة في مناطق أخرى من العالم، مثل أجزاء من أمريكا الجنوبية.

وبذلك، قد تتحول الأسماك الصغيرة إلى دليل طبيعي يقود العلماء إلى كنوز مدفونة منذ ملايين السنين.