أسامة كمال: إسرائيل تحاول تخريب مجلس السلام الذي يرأسه ترامب

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن علي شعث رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية أكد اليوم أن معبر رفح سيتم فتحه من الجانبين الأسبوع المقبل .



وقال أسامة كمال في برنامجه " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي:" إسرائيل ردت وأكدت أن المعبر لن يفتح حتى إعادة جثمان آخر محتجز إسرائيلي .



وتابع أسامة كمال :" حالة عند إسرائيلية وإصرار على عدم استكمال بنود اتفاق غزة لوقف إطلاق النار ".

واكمل أسامة كمال :" إسرائيل بتحاول إنها تبوظ مجلس السلام في غزة الذي اعلن ترامب عن ميثاقه اليوم من دافوس ".

ولفت أسامة كمال :" دول أوروبية ترفض الانضمام إلى مجلس السلام كي لا تتبع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".