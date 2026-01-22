ترامب: العمل جارٍ على هيكل اتفاق جرينلاند.. ومجلس السلام سيكون نموذجا غير مسبوق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن العمل جار حاليًا على وضع هيكل اتفاق “جرينلاند”، مؤكدًا أن هذا الاتفاق سيكون “مذهلًا”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول مضمونه أو موعد الإعلان عنه.

توضيح طبيعة مهامه

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”؛ وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “مجلس السلام” بأنه كيان لم يشهد العالم مثله من قبل، مشيرًا إلى أنه سيكون “مميزًا للغاية”، دون توضيح طبيعة مهامه أو الدول المشاركة فيه.

الخطوات المقبلة على الساحة

تأتي تصريحات ترامب في إطار تحركاته السياسية الأخيرة، وسط تكهنات بشأن الخطوات المقبلة على الساحة الدولية، وما إذا كان سيكشف عن تفاصيل إضافية خلال الفترة المقبلة.