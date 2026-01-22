أستاذ تمويل: ترامب يستهدف الهيمنة على الساحة الاقتصادية الدولية

علق الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، على فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2026 بحضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال هشام إبراهيم في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" ترامب في الولاية الثانية لرئاسة أمريكا مختلف عن طريقة عمله في ولايته الأولى".

وتابع هشام إبراهيم:" ترامب أصبح هجومي وشرس في مواجهة كل المنافسين وفي مقدمتهم الصين وروسيا ".



وأكمل هشام إبراهيم:" ترامب يستهدف الهيمنة على الساحة الاقتصادية الدولية ويدخل في مواجهات شرسة مع العديد من دول العالم وهذا الامر ظهر في فنزويلا وجرينلاند ".

ولفت هشام إبراهيم :" الاقتصاد العالمي ليس لديه القدرة على توقع تصرفات وتحركات ترامب المقبلة ".

