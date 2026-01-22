قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

في مقدمتها سد النهضة.. مصطفى بكري: لقاء الرئيس السيسي مع ترامب تناول الملفات الثقيلة

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه بالأمس كانت هناك قمة مصرية أمريكية برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس السيسي، على هامش منتدى دافوس، مشيرا إلى أن ترامب، أكد أن الرئيس السيسي قائد قوي، ولولاه ما كان قد تم التوصل لقمة السلام.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي استطاع أن يعبر عن إرادة شعبه، وقاوم كل الضغوط.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ترامب، كان لقاء الملفات الثقيلة وفي مقدمتها قضية سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي أكد أن هناك ضررا واضحا على دولتي المصب وخاصة مصر.

مصطفى بكري قمة مصرية أمريكية الرئيس السيسي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

