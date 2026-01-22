في مقدمتها سد النهضة.. مصطفى بكري: لقاء الرئيس السيسي مع ترامب تناول الملفات الثقيلة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه بالأمس كانت هناك قمة مصرية أمريكية برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس السيسي، على هامش منتدى دافوس، مشيرا إلى أن ترامب، أكد أن الرئيس السيسي قائد قوي، ولولاه ما كان قد تم التوصل لقمة السلام.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي استطاع أن يعبر عن إرادة شعبه، وقاوم كل الضغوط.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ترامب، كان لقاء الملفات الثقيلة وفي مقدمتها قضية سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي أكد أن هناك ضررا واضحا على دولتي المصب وخاصة مصر.