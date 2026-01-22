مصطفى بكري: المبعوث الأمريكي أكد ضرورة وضع خطة لإعادة إعمار غزة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم وقع على اتفاق مجلس السلام الدولي، وهو الإتفاق الذي يضم 35 دولة، منها 8 دول عربية وإسلامية.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه أكد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، أنه سيتم العمل على وضع خطة لإعادة إعمار غزة، ولكن سيتم العمل على نزع السلاح داخل المنطقة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه لدينا قيادة وطنية تعلم أهمية الأمن القومي المصري، مؤكدا أن القيادة المصرية تستطيع التعامل مع الأزمات التي تواجه الدولة.