ما المانع في عودته؟.. خالد الغندور يدافع عن محمد عواد

علق الإعلامي خالد الغندور علي أزمة الزمالك مع محمد عواد حارس مرمي القلعة البيضاء والخاصة باستبعاده من المباريات على خلفية اعتراضه على الجلوس على مقاعد البدلاء في إحدى المباريات.



وكتب خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "عدم حل مشكلة محمد عواد حتي الأن فيه افورة زائدة عن الحد اللاعب ملتزم و اعتذر و يذهب لتشجيع الفريق في المباريات و ملتزم بالتدريبات منفردا فما المانع في عودته للتدريبات الجماعية".



تعكف إدارة نادي الزمالك علي آلية إغلاق ملف محمد عواد حارس مرمي القلعة البيضاء تمهيدا لعودته والزود عن عرين الفارس الأبيض محليا وقاريا.

وجري إحالة محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك بعد حالة التمرد التي انتابته فى الآونة الأخيرة وبناءا على طلب معتمد جمال المدير الفني للقلعة البيضاء.

جاء ذلك نظرا لحصول محمد صبحي حارس مرمي الزمالك علي ثلاث بطاقات صفراء وغيابه عن مباريات الزمالك فى قادم الأيام إلي جانب حاجة الفارس الأبيض إلي خدمات محمد عواد لحراسة عرين القلعة البيضاء استنادا إلي خبراته الكبيرة.