الطقس.. استمرار الغطاء السحابي ببعض المحافظات وأمطار خلال ساعات

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس تشير إلى استمرار الغطاء السحابي حاليًا على عدد من المحافظات.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى فرص أمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وقد يصاحبه فرص لسقوط أمطار خفيفة.

حالة الطقس غدا الجمعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس المتوقعة، غدا الجمعة، يشهد مجموعة من الظواهر الجوية التي قد تؤثر على حركة السير والنشاط اليومي في مختلف محافظات الجمهورية.

بحسب بيان هيئة الأرصاد، فإن الطقس غدا الجمعة سيشهد أجواء مائلة للدفء نهاراً، بينما تشتد البرودة خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. وأبرز ما جاء في النشرة الجوية:

توقعت الأرصاد تكون شبورة مائية، خلال الطقس غدا من الساعة 3 فجراً وحتى 10 صباحاً على مناطق من شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، بالإضافة إلى شمال الصعيد ووسط سيناء.

رياح محملة بالأتربة وأمطار ببعض المحافظات

ويشهد الطقس غدا، أتربة عالقة ورمال مثارة، حيث تُشير التوقعات إلى نشاط رياح أحياناً (بسرعة 32 كم/س) على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، مما قد يثير الرمال والأتربة ويؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية. كما تظهر أتربة عالقة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

حول فرص سقوط أمطار، خلال الطقس غدا، تتوقع هيئة الأرصاد هطول أمطار خفيفة على فترات متقطعة في السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وتمتد لجنوب سيناء.

عن حالة البحرين والملاحة البحرية، يكون البحر المتوسط حالته معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين (1.5 : 2.5) متر، والبحر الأحمر مستقر وحالته معتدلة، بارتفاع أمواج بين (1.5 : 2) متر.

درجات الحرارة غدا

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا الجمعة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 13 درجة

جنوب سيناء 25 للعظمى والصغرى 15 درجة

شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 12 درجة