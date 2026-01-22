قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق فهمي: بعض الدول تراجعت عن المشاركة في ترتيبات ما بعد حرب غزة بسبب مخاوف أمنية
لازم يدخل العمليات | صدمة في الزمالك تخص نجم الفريق
صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه
تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري أبطال إفريقيا
بعد تتويج السنغال .. بيان عاجل من ملك المغرب بشأن أحداث نهائي الأمم الأفريقية
طريقة عمل القلقاس باللحمة بطعم شهي
الأمم المتحدة : الوضع في سوريا لا يزال شديد التوتر
وزير الرياضة: مشروع تطوير كرة القدم المصرية يهدف لاستعادة الريادة الإفريقية
طارق فهمي: مصر ستشارك في مجلس السلام الدولي لاعتبارات كثيرة
الموعد الرسمي لإجازة 25 يناير .. هل تعمل البنوك ومكاتب البريد الأحد المقبل؟
أسامة كمال: إسرائيل تحاول تخريب مجلس السلام الذي يرأسه ترامب
ويتكوف يصل روسيا ويلتقي بوتين قبل مباحثات الإمارات
وزير الرياضة: مشروع تطوير كرة القدم المصرية يهدف لاستعادة الريادة الإفريقية

حمزة شعيب

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال حضوره المؤتمر الصحفي لدعم المنتخب المصري الأول قبل انطلاق استعدادات كأس العالم 2026، أن هناك جهودًا متواصلة لتطوير منظومة كرة القدم في مصر، بهدف استعادة الريادة الإفريقية وتعزيز مكانة الكرة المصرية على المستوى الدولي.

وأشار الوزير إلى أن المنتخب الوطني ساهم في انضمام 168 لاعبًا لأندية مصرية، بالإضافة إلى احتراف لاعبين خارج البلاد، مؤكّدًا أن الهدف الرئيسي هو صقل المواهب الشابة وتوفير فرص الاحتراف محليًا وخارجيًا.

وأضاف صبحي أن هناك خطة متكاملة لتجهيز عدد من مراكز التدريب في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن مشروع التطوير سينطلق بقوة مستندًا إلى التاريخ العريق للكرة المصرية ووجود رموز وطنية مثل الكابتن حسام حسن.

وأوضح الوزير أن مشروع تطوير كرة القدم حتى عام 2038 يمثل معالجة آنية للتحديات الحالية، إلى جانب كونه خطة استراتيجية مستقبلية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية شاملة على مستوى المنتخبات، الأندية، والبنية التحتية لكرة القدم في مصر.

وزير الرياضة أشرف صبحي كأس العالم 2026

