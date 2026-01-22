وزير الرياضة: مشروع تطوير كرة القدم المصرية يهدف لاستعادة الريادة الإفريقية

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال حضوره المؤتمر الصحفي لدعم المنتخب المصري الأول قبل انطلاق استعدادات كأس العالم 2026، أن هناك جهودًا متواصلة لتطوير منظومة كرة القدم في مصر، بهدف استعادة الريادة الإفريقية وتعزيز مكانة الكرة المصرية على المستوى الدولي.

وأشار الوزير إلى أن المنتخب الوطني ساهم في انضمام 168 لاعبًا لأندية مصرية، بالإضافة إلى احتراف لاعبين خارج البلاد، مؤكّدًا أن الهدف الرئيسي هو صقل المواهب الشابة وتوفير فرص الاحتراف محليًا وخارجيًا.

وأضاف صبحي أن هناك خطة متكاملة لتجهيز عدد من مراكز التدريب في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن مشروع التطوير سينطلق بقوة مستندًا إلى التاريخ العريق للكرة المصرية ووجود رموز وطنية مثل الكابتن حسام حسن.

وأوضح الوزير أن مشروع تطوير كرة القدم حتى عام 2038 يمثل معالجة آنية للتحديات الحالية، إلى جانب كونه خطة استراتيجية مستقبلية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية شاملة على مستوى المنتخبات، الأندية، والبنية التحتية لكرة القدم في مصر.