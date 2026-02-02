سامسونج S26 ألترا يظهر للنور.. تسريبات تكشف ملامح "وحش" الأندرويد القادم

كشفت أحدث الصور والبوسترات الترويجية المسربة عن ملامح هاتف سامسونج المنتظر Galaxy S26 Ultra، والذي تعول عليه الشركة الكورية الجنوبية لإعادة تعريف مفهوم الهواتف الرائدة في عام 2026.

وأوضحت التقارير التي نشرها عدد من كبار المسربين العالميين، وعلى رأسهم "إيفان بلاس"، أن الهاتف الجديد سيأتي بتغييرات جوهرية في التصميم والأداء، مع التركيز بشكل مكثف على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في صميم نظام التشغيل.

تصميم أنحف وشاشة فائقة السطوع

أظهرت الصور المسربة أن سامسونج قررت تقليل سماكة الهاتف لتصل إلى 7.9 ملم فقط، مع اعتماد حواف أكثر انحناءً لجعل الإمساك بالجهاز أكثر راحة مقارنة بالإصدارات السابقة.

وأشارت البيانات التقنية إلى أن الهاتف سيضم شاشة عملاقة قياس 6.9 بوصة من نوع "M14 OLED"، وهي الأحدث في العالم، حيث تدعم مستويات سطوع غير مسبوقة تصل إلى 3000 شمعة، مما يضمن وضوحًا تامًا حتى تحت أشعة الشمس المباشرة في الصيف المصري.

معالج جبار وكاميرا بفتحة عدسة أوسع

أكدت التسريبات أن Galaxy S26 Ultra سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 المصنع بتقنية 2 نانومتر، والذي يوفر قفزة هائلة في سرعة المعالجة وكفاءة استهلاك البطارية.

وأوضحت المصادر أن نظام التصوير سيحتفظ بالمستشعر الرئيسي بدقة 200 ميجابكسل، لكن مع تطوير فتحة العدسة لتصبح f/1.4، وهي ميزة تقنية تسمح بمرور كمية أكبر من الضوء، مما يرفع جودة الصور الليلية بشكل ملحوظ وينافس الكاميرات الاحترافية.

شحن أسرع وموعد الإطلاق الرسمي

أوضحت شهادات الاعتماد المسربة أن سامسونج استجابت أخيرًا لمطالب المستخدمين، حيث سيدعم الهاتف الشحن السلكي السريع بقدرة 60 وات لأول مرة، بدلاً من 45 وات في الأجيال السابقة.

وأشارت التقارير إلى أن موعد الكشف الرسمي عن السلسلة سيكون في حدث "Galaxy Unpacked" المقرر عقده في 25 فبراير الجاري، على أن يتوفر الهاتف في الأسواق العالمية والمصرية بحلول شهر مارس، مع توقعات بزيادة طفيفة في السعر نتيجة ارتفاع تكاليف تصنيع المعالجات والذاكرة العشوائية التي ستصل إلى 16 جيجابايت.