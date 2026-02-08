قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جار اتخاذ الإجراءات القانونية.. نانسي عجرم تحذر مروجي الشائعات حولها
ماذا ينتظر المستأجرون.. قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة جديدة؟
جنرال إسرائيلي سابق يتوقع انهيار دولة الاحتلال قبل بلوغها المائة عام
تفاصيل مفاوضات غزل المحلة لضم كهربا في الميركاتو الشتوي
وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع بميدان باب الشعرية بمناسبة شهر رمضان
الرئيس السيسي: مصر تجدد دعمها لوحدة واستقرار الصومال
الرئيس الصومالي: نثمّن دعم مصر لوحدة واستقرار بلادنا وتعزيز الأمن بالمنطقة
لغز يوسف بلعمري في الأهلي.. موهبة مغربية حبيسة الدكة تفتح النار على ييس توروب ومصدر يكشف موعد الظهور الأول
معاش بدون وظيفة.. ما هو نظام التأمين على العمالة غير المنتظمة؟
الرئيس السيسي يشدد على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال
الرقابة المالية ترفع التغطية التأمينية لـ طلاب الأزهر إلى 30 ألف جنيه
بنك الجلد| كيف ينقذ المقترح البرلماني مصابي الحروق الواسعة؟.. أستاذ جراحة تجميل يوضح
أخبار العالم

الصحفيين الفلسطينيين: نثمن دور مصر في تشغيل معبر رفح رغم عراقيل إسرائيل

"الصحفيين الفلسطينيين": نثمن الدور المصري في تشغيل معبر رفح رغم العراقيل الإسرائيلية
أ ش أ

ثمن نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين الدكتور تحسين الأسطل، الجهود والضغوط المستمرة التي تبذلها مصر لتشغيل معبر رفح من الجانبين، واعتبر ذلك إنجازًا مهمًا تحقق على الأرض، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عرقلة عمل المعبر ومنع عودة الجرحى والمواطنين، ما يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وقال الأسطل - في مداخلة هاتفية لقناة (اكسترا نيوز) - إن الاحتلال يعرقل عودة الجرحى الذين أنهوا علاجهم وتعافوا في المستشفيات المصرية، حيث يرفض الاحتلال عودتهم إلى قطاع غزة، في إطار سياسة واضحة تهدف إلى منع المواطنين من العودة واستكمال مخططاته بحق القطاع.

وأضاف "أن الاحتلال يواصل منذ إعلان وقف إطلاق النار تنفيذ عمليات تدمير ممنهجة" مؤكدًا أن الخروقات الإسرائيلية ما زالت مستمرة ومتكررة وبشكل متعمد، في انتهاك واضح لكل التفاهمات المعلنة.

وكانت قد غادرت صباح اليوم الدفعة الخامسة من المرضى والحالات الإنسانية عبر فتح معبر رفح البري الحدودي جنوب قطاع غزة صباح من الجانب المصري.

ومنذ إعادة افتتاح المعبر يوم الاثنين الماضي، شهد معبر رفح مغادرة 145 مريضًا ومرافقًا، ووصول 98 مواطنًا من العالقين، في خطوة اعتُبرت أولى خطوات التخفيف من الأزمة الإنسانية في القطاع.

