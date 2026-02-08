الصحفيين الفلسطينيين: نثمن دور مصر في تشغيل معبر رفح رغم عراقيل إسرائيل

ثمن نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين الدكتور تحسين الأسطل، الجهود والضغوط المستمرة التي تبذلها مصر لتشغيل معبر رفح من الجانبين، واعتبر ذلك إنجازًا مهمًا تحقق على الأرض، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عرقلة عمل المعبر ومنع عودة الجرحى والمواطنين، ما يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وقال الأسطل - في مداخلة هاتفية لقناة (اكسترا نيوز) - إن الاحتلال يعرقل عودة الجرحى الذين أنهوا علاجهم وتعافوا في المستشفيات المصرية، حيث يرفض الاحتلال عودتهم إلى قطاع غزة، في إطار سياسة واضحة تهدف إلى منع المواطنين من العودة واستكمال مخططاته بحق القطاع.

وأضاف "أن الاحتلال يواصل منذ إعلان وقف إطلاق النار تنفيذ عمليات تدمير ممنهجة" مؤكدًا أن الخروقات الإسرائيلية ما زالت مستمرة ومتكررة وبشكل متعمد، في انتهاك واضح لكل التفاهمات المعلنة.

وكانت قد غادرت صباح اليوم الدفعة الخامسة من المرضى والحالات الإنسانية عبر فتح معبر رفح البري الحدودي جنوب قطاع غزة صباح من الجانب المصري.

ومنذ إعادة افتتاح المعبر يوم الاثنين الماضي، شهد معبر رفح مغادرة 145 مريضًا ومرافقًا، ووصول 98 مواطنًا من العالقين، في خطوة اعتُبرت أولى خطوات التخفيف من الأزمة الإنسانية في القطاع.