سيراميكا كليوباترا أول فريق يضمن التواجد في مجموعة السبعة الكبار"تفاصيل"

أكد الناقد الرياضي خالد طلعت ان نادي سيراميكا كليوباترا ضمن التواجد في مجموعة السبعة الكبار (دوري تحديد البطل)، خلال منافسات الدوري المصري للموسم الجاري 2026_2025، الذي يُقام بنظامه الجديد.

وكتب الناقد الرياضي خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك "بعد وصوله للنقطة 35 .. سيراميكا كليوباترا أول فريق يضمن التواجد في مجموعة السبعة الكبار (دوري تحديد البطل) حتى لو خسر في جميع مبارياته المتبقية في الدور الأول للدوري".

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على فريق غزل المحلة بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري العام.

وسجل أهداف سيراميكا كليوباترا كل من فخري لاكاي "هدفين" وعمرو قلاوة في الدقائق 16 و32 و90+1، بينما سجل هدفي غزل المحلة كل من عبيدي إينزا جيمي مونجا في الدقيقتين 29 و90+3 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة رفع فريق سيراميكا كليوباترا رصيده للنقطة 35 ليعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 17 ليحتل المركز الـ 14