تقلبات الذهب تحير الصاغة في لبنان والأسواق المالية
عودة احترازية لطائرة الميدل إيست إلى مطار بيروت
إعلام إيراني: مفاوضات مسقط بين طهران وواشنطن غير مباشرة
سقوط مروحية شرطة في فلاغستاف بولاية أريزونا الأمريكية
بشرى للحجاج.. بدء تحصيل تذاكر طيران حج الجمعيات الأهلية ابتداءً من الأحد
خلل غريب في أندرويد أوتو يشتت السائقين أثناء القيادة
ارتفاع الحرارة 5 درجات.. الأرصاد تعلن تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية
مباحثات لوزير البترول والثروة المعدنية مع نظيره الأمريكي في واشنطن
في غياب امام عاشور...التشكيل المتوقع للاهلي امام شبيبة القبائل
مصر تؤكد على إلتزامها بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية في باريس
لضمان سلامة العمال.. وزارة العمل تفتش على 896 منشأة و20 توصية بالغلق
تصل لـ الفصل من الخدمة..كيف واجه القانون التحرش الجنسي واللفظي في بيئة العمل
رياضة

صدمة.. نادي الزمالك مطالب بسداد أكثر من 8 مليون دولار لحل أزمة القيد

محمد بدران   -  
سارة عبد الله

تلقى نادي الزمالك ضربة جديدة بإيقاف قيده مجددًا، على خلفية أزمة المستحقات المالية المتأخرة لبعض اللاعبين، في ظل استمرار الضغوط المالية التي يعاني منها النادي خلال الفترة الحالية.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير  عبر حسابه علي فيسبوك: “الزمالك مطلوب منه يسدد 8 مليون دولار  380 مليون جنيه تقريبًا عشان يقدر بس يفتح القيد ويشتري صفقات زيه زي أي نادي بناشد كل المسؤولين في الدولة أنقذوا الزمالك، صدقوني البطولات من غير الزمالك ملهاش طعم”

الإيقاف الـ 11 لـ الزمالك من فيفا 

وكان الزمالك قد تعرض لإيقاف القيد في 10 مناسبات سابقة، نتيجة عدم سداد مستحقات مالية متأخرة تخص لاعبين ومدربين سابقين، وهو ما زاد من تعقيد الموقف الإداري والمالي داخل النادي.

وتعود أسباب إيقاف قيد نادي الزمالك في 11 قضية مختلفة، إلى أحكام وقرارات صادرة بسبب مستحقات مالية متأخرة لعدد من اللاعبين والمدربين وأندية أخرى، حيث تشمل القضايا كلاً من: خوسيه جوميز، لويس كاسترو، كريستيان جروس، أندريه بيكي، جواو جيديس، فرجاني ساسي، وإبراهيما نداي.

كما تضم قائمة القضايا أندية إستريلا أمادورا البرتغالي، شارلوروا البلجيكي، نهضة الزمامرة المغربي، وأوليكساندريا الأوكراني، وهو ما أدى إلى تراكم قرارات إيقاف القيد ضد النادي خلال الفترة الحالية.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في مباراة يسعى خلالها الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية رغم الأزمات المحيطة.

نادي الزمالك الزمالك عمرو الدردير إيقاف القيد

