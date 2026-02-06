سمير كمونة: يجب استمرار معتمد جمال مع الزمالك لنهاية الموسم

أكد سمير كمونة، نجم الكرة المصرية السابق، أن معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، يحقق نتائج جيدة مع الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية، مشددًا على أهمية استمراره في منصبه حتى نهاية الموسم، في ظل ما يقدمه من أداء إيجابي وبصمات فنية واضحة.

وقال سمير كمونة، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن معتمد جمال يمتلك خبرات فنية مميزة، ونجح في إظهار بصمة واضحة مع الزمالك منذ توليه المسؤولية، مشيرًا إلى قدرته على تصعيد عناصر جيدة من قطاع الناشئين والاستفادة منهم بشكل فعّال داخل الفريق الأول.

وأضاف كمونة أن الاستقرار الفني بات ضرورة في المرحلة الحالية، مؤكدًا أن استمرار معتمد جمال حتى نهاية الموسم سيكون القرار الأفضل لمصلحة الزمالك، خاصة في ظل التحسن الملحوظ في مستوى الفريق والنتائج التي تحققت مؤخرًا.

وعن صفقات الأهلي، تحدث نجم الكرة المصرية السابق عن المهاجم الجديد كامويش، موضحًا أنه يحتاج إلى فترة من أجل الانسجام مع الفريق، مشيرًا إلى أن الحكم على مستواه الفني والبدني يتطلب مشاركته في عدد من المباريات يتراوح بين أربع إلى خمس مواجهات.

واختتم كمونة تصريحاته بالتأكيد على أن التسرع في تقييم اللاعبين الجدد قد يظلمهم، مشددًا على أهمية منحهم الوقت الكافي للتأقلم مع الأجواء الفنية والتكتيكية داخل فرقهم.