تقلبات الذهب تحير الصاغة في لبنان والأسواق المالية
عودة احترازية لطائرة الميدل إيست إلى مطار بيروت
إعلام إيراني: مفاوضات مسقط بين طهران وواشنطن غير مباشرة
سقوط مروحية شرطة في فلاغستاف بولاية أريزونا الأمريكية
بشرى للحجاج.. بدء تحصيل تذاكر طيران حج الجمعيات الأهلية ابتداءً من الأحد
خلل غريب في أندرويد أوتو يشتت السائقين أثناء القيادة
ارتفاع الحرارة 5 درجات.. الأرصاد تعلن تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية
مباحثات لوزير البترول والثروة المعدنية مع نظيره الأمريكي في واشنطن
في غياب امام عاشور...التشكيل المتوقع للاهلي امام شبيبة القبائل
مصر تؤكد على إلتزامها بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية في باريس
لضمان سلامة العمال.. وزارة العمل تفتش على 896 منشأة و20 توصية بالغلق
تصل لـ الفصل من الخدمة..كيف واجه القانون التحرش الجنسي واللفظي في بيئة العمل
ترتيب المجموعة والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

ياسمين تيسير

يستعد فريق الزمالك لمواجهة زيسكو بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى الأحد المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرا، بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتذاع المباراة عبر قناة “بي إن سبورت”. 

ويتصدر الزمالك ترتيب المجموعة الرابعة بالكونفدرالية الأفريقية برصيد 8 نقاط

 تضم المجموعة كلاً من الزمالك والمصرى وزيسكو وكايزر تشيفز، 

وجاء الزمالك فى المركز الأول برصيد 8 نقاط، عقب الفوز  امام المصرى فى المباراة التى جمعت الفريقين 

وتجمد رصيد المصرى عند 7 نقاط، ويتقهقر للمركز الثانى بالتساوى مع كايزر تشيفز صاحب المركز الثالث.

