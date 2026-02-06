ترتيب المجموعة والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

يستعد فريق الزمالك لمواجهة زيسكو بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى الأحد المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرا، بالجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتذاع المباراة عبر قناة “بي إن سبورت”.

ويتصدر الزمالك ترتيب المجموعة الرابعة بالكونفدرالية الأفريقية برصيد 8 نقاط

تضم المجموعة كلاً من الزمالك والمصرى وزيسكو وكايزر تشيفز،

وجاء الزمالك فى المركز الأول برصيد 8 نقاط، عقب الفوز امام المصرى فى المباراة التى جمعت الفريقين

وتجمد رصيد المصرى عند 7 نقاط، ويتقهقر للمركز الثانى بالتساوى مع كايزر تشيفز صاحب المركز الثالث.