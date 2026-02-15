أيمن يونس: الزمالك قدم مباراة تاريخية أمام كايزر تشيفز رغم قسوة الظروف

علق الإعلامي أيمن يونس على أداء الزمالك في مباراة كايزر تشيفز.

الزمالك

وقال أيمن يونس عبر راديو أون سبورت :"ماتش الزمالك امبارح بعد النتيجة الرائعة، رغم قسوة الظروف والأجواء وصعوبة الأحداث، لكن مباراة تاريخية عدوا بيهم، مكسبناش بطولة آه، فرحة مش مبالغ فيها مكسبناش البطولة فاهم المعنى، لكن برضه فرحانين إن كل ماتش بتعديه كزمالك بالفرقة دي في الأجواء دي أنا بعتبره بطولة في حد ذاتها".

وتابع :فبرافو على الفريق، وبرافو معتمد جمال وبرافو كل الناس،عشنا لحظات صعبة.. أنا صوتي مبحوح للقطة معينة زي يعني اعتراضي على طريقة لعب 'شيكوبانزا'.

وأضاف :"صوتي ده بقى بايظ من اللعبة بتاعته دي، اللي هو راح مطلع 'كلفنس' الزمالك وراح مديها للاعيب كايزر تشيفز على رأس الـ 18.. حركة يعني بجد مرهقة لأعصابي أنا".

و أكمل :"أنا شايف إن 'شيكوبانزا' خطر على الفرقتين دايماً، ولا عارف هيقدر يعمل إيه بالكورة، وممكن يعمل إيه في دفاعات الزمالك! ،لكن مباراة رائعة لمعتمد جمال، لولا تغيير 'شيكوبانزا' كنت إديتك 10 على 10، أنت 9 ونص من 10 بسبب التغييرة دي ونزول شيكو بانزا ".

وأستطرد:" حاجات كتيرة في المباراة كانت ملحمية، الجماهير قدمت تابلوه رائع، تابلوه جميل، جماهير الزمالك بتتألق وبتتعملق، وجماهير المصري مبتقلش عن أي حد وبتقدم تابلوه رائع وراقي وشيك في تشجيع فريقها، كل حاجة كانت روعة".

وأختتم:" امبارح بقى كان نفسي أروح الملعب واتفقت أنا وبعض زمايلي هنروح الملعب، إلى أن عرفت بفكرة إن كابتن أبو رجيلة وكابتن حسن شحاتة هيجوا يتفرجوا عندي في البيت، ودي كانت لحظة فارقة، قلت حلو أعمل بقى الاستاد في البيت، وجت الكباتن كلها؛ كان حاجة غير عادية، تجميعه غير عادية".