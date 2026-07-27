اتحاد الكرة: حصلنا على إعفاء ضريبي كامل من أمريكا.. والمكافأة ستصل كاملة

أكد مصطفى عزام، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الاتحاد المصري نجح في الحصول على إعفاء كامل من الضرائب الأمريكية، بما يضمن حصول مصر على مكافأة المشاركة في كأس العالم كاملة دون أي استقطاعات.

وقال مصطفى عزام، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC: "فتحت حسابًا باسم الاتحاد في الولايات المتحدة خلال كأس العالم، وقدمنا لمنظومة الضرائب الأمريكية جميع البيانات المطلوبة".

وأضاف: "الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى خطابًا من منظومة الضرائب الأمريكية يؤكد إعفاء مصر إعفاءً كاملًا من الضرائب".

وتابع: "مصر ستحصل على مكافأة كأس العالم كاملة دون خصم أي مبالغ ضريبية، وقد عملنا على هذا الملف منذ عام كامل".

واختتم عزام تصريحاته قائلًا: "قدمنا لائحة النظام الأساسي وأوضحنا أننا منظمة غير هادفة للربح، ومنذ أربعة أيام تلقينا خطابًا رسميًا وشهادة تؤكد إعفاء الاتحاد المصري لكرة القدم من الضرائب على أنشطته داخل الولايات المتحدة بشكل كامل".