تفاصيل عرض كونيا سبور لضم إمام عاشور.. وموقف الأهلي واللاعب

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي كونيا سبور التركي بالفعل أرسل عرضا للنادي الأهلي لشراء عقد إمام عاشور، والعرض وصل لـ3 مليون دولار وكان قبل كأس العالم.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة مودرن MTI الفضائية : ربما قد زاد العرض خلال الأيام الماضية نصف مليون دولار، لكن بعد كأس العالم سعر اللاعب زاد بالطبع.

وأضاف: الحالة الوحيدة التي يوافق الأهلي على رحيل إمام عاشور، هو وصول عرض لا يقل عن 8 مليون دولار بشكل مبدئي، وبعدها يتم التفاوض على بنود مالية إضافية.

وزاد: خلال الـ48 ساعة القادمة، سوف يتم التفاوض بين الأهلي وإمام عاشور على تمديد عقده، واللاعب يتقاضى حاليا 15 مليون جنيه، وسوف يتم زيادة عقده في الموسمين المتبقين مع زيادة عقده لموسمين آخرين ليمتد إلى 4 مواسم جديدة براتب جديد تمامًا.

وأكد: إمام عاشور يريد البقاء في النادي الأهلي وتمديد عقده، ولا يميل لفكرة الاحتراف الخارجي والحالة الوحيدة لرحيله هي عدم التوصل لاتفاق مع النادي.